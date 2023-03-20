Netizen phát ngán với tạo hình của 'em gái Triệu Lệ Dĩnh' trong phim mới

Sao quốc tế 20/03/2023 21:55

Tạo hình gái quê mới đây của Dương Siêu Việt trong phim mới khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng.

Dương Siêu Việt được biết đến là một trong những sao nữ nổi bật của lứa 95 trong Cbiz hiện nay. Sở hữu ngoại hình đáng yêu là vậy, tuy nhiên trái ngược với danh xưng ''em gái Triệu Lệ Dĩnh'' diễn xuất của cô nàng luôn bị netizen chỉ trích nặng nề. Thậm chí, trong màn comeback gần đây nữ diễn viên cũng bị đánh giá không có sự tiến bộ. 

 

Netizen phát ngán với tạo hình của 'em gái Triệu Lệ Dĩnh' trong phim mới - Ảnh 1
Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã đồng loạt truyền tay nhau một số hình ảnh mới của Dương Siêu Việt. Được biết cô nàng sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim hiện đại Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi. Đáng chú ý, tạo hình gái làng quê của người đẹp đã ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý của netizen. 

Theo như tin tức được đưa ra, Dương Siêu Việt đảm nhận vai nữ chính Trần Nhược Hoa là một cô sinh viên ở Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi. Tạo hình đơn giản với áo phông trắng, áo khoác ngoài, quần jean và túi đeo giúp làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng của nàng tiểu hoa. Một số người còn cho rằng ban đầu nhìn có phần chán với outfit của cô nhưng nhờ có gương mặt đáng yêu nên cũng giúp cho tạo hình trở nên thu hút đáng kể. 

Netizen phát ngán với tạo hình của 'em gái Triệu Lệ Dĩnh' trong phim mới - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Nhìn tạo hình này của Dương Siêu Việt, nhiều người liên tưởng ngay đến nhân vật Hà Hạnh Phúc của Triệu Lệ Dĩnh ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Trong phim nàng tiểu hoa 85 cũng có tạo hình gái quê đơn giản giống cô “em gái”. Thậm chí, nhiều cư dân mạng cho rằng khi đụng độ tạo hình thế này trông Triệu Lệ Dĩnh và Dương Siêu Việt lại càng giống nhanh hơn nữa.

Tuy nhiên điều khiến khán giả lo ngại nhất lại chính là diễn xuất của cô nàng. Dương Siêu Việt bị đánh giá là “tram phim như một” khi lúc nào cũng trợn mắt, nhíu mày. Nếu bộ phim này vẫn tiếp tục bị chê bai, địa vị của cô nàng sẽ còn tụt dốc hơn nữa.

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