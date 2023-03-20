Rộ tin Hồng Hân và Trương Đan Phong ly hôn, nhà trai còn nhẫn tâm làm điều này?

Thông tin Hồng Vân và Trương Đan Phong ly hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn từ phía công chúng.

Thời gian gần đây tin đồn Hồng Vân và Trương Đan Phong chính thức nói lời ''đường ai nấy đi'' với đối phương đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng Cbiz. Cụ thể, trước sự tò mò của khán giả một nam blogger đã đăng tải một bằng chứng cho thấy cặp đôi đã thực sự ly hôn.

Hồng Vân và Trương Đan Phong - Ảnh: Internet

Theo như những gì được đăng tải cho biết, vì Trương Đan Phong có mối quan hệ ngoài luồng nên Hồng Hân thất vọng vô cùng, dẫu cho muốn dứt tình nhưng do tài sản hầu hết đều đứng tên chồng nên cô nàng buộc phải ém nhẹ mọi chuyện xuống và cắn răng chịu đựng.

Ai cũng biết Hồng Hân rời khỏi giới giải trí đã nhiều năm, bất luận trên phương diện tài nguyên hay mối quan hệ đều không bằng Trương Đan Phong, chính vì vậy nếu thực sự ly hôn cuộc sống của cô và con sẽ trở nên vất vả đáng kể.

Nhưng đầu tháng 3 năm nay, Trương Đan Phong và bà xã cùng nhau xuất hiện ở sân bay. Thay vì ân ân ái ái như trước thì nay trông Hồng Hân có vẻ mệt mỏi, gương mặt tiều tụy và lộ dấu vết thời gian rất nhiều. Đáng chú nhất chính là việc Hồng Hân cũng đã bắt đầu trở lại với giới giải trí bằng việc tham gia nhiều sự kiện, hoạt động, phải chăng cô đang muốn độc lập về kinh tế để có thể dứt tình với Trương Đan Phong.

Chứng kiến người đẹp một thời có một cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc, không ít netizen tỏ rỏ sự đau buồn cho cô nàng và hy vọng quãng thời gian về sau sẽ trở nên tốt đẹp hơn đối với Hồng Vân.

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