Netizen choáng váng khi hay tin Dương Dương bị bắt giam: Nguyên nhân do đâu đây?

Mới đây nhất nam blogger Dương Dương đã bị bắt giam không khỏi khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau thông báo tạm giam chính thức của Công an Triều Dương. Theo đó, blogger Dương Dương đã bị tạm giam 5 ngày và xử phạt hành chính vì xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Sự việc càng trở nên thu hút người xem hơn khi Trần Phi Vũ - nam diễn viên đang bị dính phải drama chuyện tình cảm đời tư chính là người đã đệ đơn là Công an để bắt nam blogger vì đã tung những hình ảnh nhạy cảm của mình lên MXH.

Dương Dương - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin được đưa ra, cư dân mạng đã hết lời cảm thán tốc độ làm việc của phía Trần Phi Vũ rất nhanh. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ đồng tình với việc xử phạt blogger Dương Dương vì xâm phạm đời tư cá nhân của người khác. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên nam blogger này trở thành cái gai trong mắt các ngôi sao Cbiz khi anh này từng tung tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang có thai với Hoàng Cảnh Du và khiến cho cuộc sống của nữ diễn viên bị đảo lộn hoàn toàn trong vài tháng trở lại đây.

Trần Phi Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng bày tỏ bản thân có phần hốt hoảng khi đọc thông báo. Bởi lẽ blogger đã tung ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ có tên giống với chàng mỹ nam Dương Dương.

Mới đây, blogger Dương Dương đã đăng tải một bài viết đáp trả thông tin bị bắt và xử phạt hành chính. Theo đó người này cho rằng mình không tung tin đồn, không nhận tiền và cũng chẳng hối hận. Điều này càng khiến cho cộng động fan Trung Quốc tỏ ra cực kỳ bức xúc và cho rằng cần phải có hình phạt nặng hơn để bảo vệ quyền lợi của các thần tượng.

Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội? Những chia sẻ mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-choang-vang-khi-hay-tin-duong-duong-bi-bat-giam-nguyen-nhan-do-au-ay-565089.html