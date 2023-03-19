Cuộc sống hôn nhân viên mãn của người đẹp Văn Vịnh San

Sao quốc tế 19/03/2023 23:55

Mới đây nữ diễn viên xinh đẹp Văn Vịnh San đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của bản thân sau khi kết hôn.

Văn Vịnh San cho biết cưới chồng giàu nhưng cô vẫn độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Cụ thể, cô nàng được chồng ủng hộ hết mình trong sự nghiệp, kể cả tự chủ tài chính khi cô nàng không cần phải xin phép chồng để mua bất kì món đồ mà mình yêu thích. 

Theo Văn Vịnh San, khi không ra ngoài làm việc, cô cũng phải làm việc nhà như nấu ăn, giặt giũ và quét dọn. Sau đó, nữ diễn viên có thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của người đẹp Văn Vịnh San - Ảnh 1
Văn Vịnh San - Ảnh: Internet

"Đây là cuộc sống sau hôn nhân của tôi. Tôi vẫn là phiên bản tốt đẹp nhất, độc lập nhất kể cả khi đã bước vào cuộc sống gia đình", người đẹp Thiên Long Bát Bộ chia sẻ.

Chứng kiến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của nữ diễn viên, không ít fan cảm thấy mừng rỡ cho cô nàng bởi không phải ngôi sao nữ Cbiz nào sau khi lấy chồng giàu có cũng có cuộc sống tự do muốn gì làm nấy như Văn Vịnh San. 

Tháng 10/2019, Văn Vịnh San tổ chức hôn lễ với đại gia Ngô Khải Nam tại Italy. Người đẹp và chồng đã hẹn hò 5 năm trước khi đi đến đám cưới.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của người đẹp Văn Vịnh San - Ảnh 2Cuộc sống hôn nhân viên mãn của người đẹp Văn Vịnh San - Ảnh 3

Ngô Khải Nam là "phú tam đại" (nhà giàu có 3 đời) tại Trung Quốc. Cha anh là Ngô Vệ Dân, cũng là doanh nhân tài ba tại Hong Kong với khối tài sản hơn 12 triệu USD. Gia đình họ Ngô mở một chuỗi cửa hàng miễn thuế tại Hương Cảng.

 

Văn Vịnh San là một nữ diễn viên, kiêm người mẫu Hồng Kông trực thuộc công ty giải trí Sun Entertainment Culture Limited. Cô đã tham gia một số vai diễn chính trong một số bộ phim truyền hình Trung Quốc, Hồng Kông như: Helios, Cold War 2, The Grad Grad Song, The Legend of Zu, The Midnight After và Nightfall.

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