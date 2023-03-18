Hé lộ cuộc sống như chuyện cổ tích của sao nữ 'Lộc đỉnh ký'

Sao quốc tế 18/03/2023 15:32

Nữ diễn viên có cuộc sống sung túc sau khi tái hôn với doanh nhân Lý Văn Huy. Thậm chí còn dừng hẳn sự nghiệp để chăm sóc cho gia đình.

Mới đây nhất netizen xứ Trung đang vô cùng bất ngờ khi mỹ nhân một thời Trần Thiếu Hà chi 32 triệu HKD (4 triệu USD) để mua một biệt thự theo phong cách cổ điển châu Âu tại Hongyuan, Tai Po. Ngôi nhà có diện tích 151 m2, và một khu vườn riêng rộng 167 m2. On cho biết nữ diễn viên Lộc đỉnh ký mua bất động sản này để đầu tư.

Hé lộ cuộc sống như chuyện cổ tích của sao nữ 'Lộc đỉnh ký' - Ảnh 1
Trần Thiếu Hà - Ảnh: Internet

Sau khi tái hôn với doanh nhân Lý Văn Huy, Trần Thiếu Hà có cuộc sống giàu sang, được chồng yêu chiều. Cô được mệnh danh là "nàng dâu 800 triệu HKD". Không chỉ một bước lên mây, cô nàng thường được bắt gặp với nhiều bộ cánh xa hoa và sở hữu không ít căn biệt thự có giá trị lên đến hàng triệu USD. 

Trần Thiếu Hà kết hôn với Lý Văn Huy vào năm 2016. Lý Văn Huy được mệnh danh là "cha đẻ Ferrari" ở Trung Quốc. Ông sở hữu khối tài sản hơn 800 triệu HKD (101 triệu USD). Năm 2019, cô sinh con gái cho doanh nhân Hong Kong. 

Hé lộ cuộc sống như chuyện cổ tích của sao nữ 'Lộc đỉnh ký' - Ảnh 2
 

Trước khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng hiện tại, Trần Thiếu Hà từng có khoảng thời gian khốn khó sau khi ly hôn chồng cũ là doanh nhân người Australia gốc Hoa.

Năm 2011, biến cố dồn dập xảy đến khi cô phát hiện mắc bệnh cường giáp, con gái đầu bị tiểu đường, chồng cũ đột tử. Toàn bộ gánh nặng kinh tế dồn lên vai Trần Thiếu Hà.

Hé lộ cuộc sống như chuyện cổ tích của sao nữ 'Lộc đỉnh ký' - Ảnh 3
Trần Thiếu Hà và Lý Văn Huy - Ảnh: Internet

Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, cô từng bước chứng tỏ năng lực thông qua các bộ phim đình đám và được hợp tác với nhiều tài tử hàng đầu showbiz Hong Kong như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa. Nữ diễn viên từng đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Cô cũng gây chú ý qua vai diễn trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung như Tiếu ngạo giang hồ, Lộc đỉnh ký, Ỷ Thiên Đồ Long ký.

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