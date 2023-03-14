Triệu Vy bất ngờ comeback sau drama bị phong sát?

Sao quốc tế 14/03/2023 16:57

Netize tỏ ra cực kỳ hứng thú trước sự trở lại của Triệu Vy sau khoảng thời gian dài bị cấm sóng.

Sau khoảng thời gian ở ẩn vì bị phong sát, Triệu Vy hiếm khi xuất hiện công khai lẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây nhân ngày đón tuổi mới cô nàng đã có đôi lời cảm ơn gửi đến những ai vẫn luôn dành sự quan tâm và đặt niềm tin ở cô. 

"Xin chào mọi người, là tôi đây. Mặc dù là sinh nhật của tôi, tôi nghĩ nó cũng giống mọi ngày bình thường. Cảm ơn các bạn nhớ đến sinh nhật tôi và không rời đi. Tôi đã nhận được lời chúc mừng của các bạn. Một ngày trôi qua đều là ngày tốt lành. Tôi hy vọng các bạn sống hạnh phúc, khỏe mạnh, yêu mọi người”, nữ diễn viên chia sẻ.

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Triệu Vy - Ảnh: Internet

Trước động thái này không ít fan hy vọng cô nàng sẽ được quay trở lại Cbiz bởi sức hút của Triệu Vy vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, tính cho đến nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cơ quan quản lý dỡ bỏ lệnh cấm sóng Triệu Vy. 

Việc Triệu Vy “bốc hơi” khỏi giới giải trí Hoa ngữ là sự việc gây chấn động năm 2021. Ngôi sao Họa bì bị phong sát sau khi nghệ sĩ dưới trướng là Trương Triết Hạn vướng bê bối chính trị. Thậm chí, cô nàng còn bị tước hết những thành công trong quá khứ từ danh hiệu cho đến dự án phim ảnh đều bị gạch đên mình. 

Triệu Vy bất ngờ comeback sau drama bị phong sát? - Ảnh 2Triệu Vy bất ngờ comeback sau drama bị phong sát? - Ảnh 3

Nguyên nhân Triệu Vy gần như bị xóa sổ vẫn chưa được cơ quan quản lý văn hóa đưa ra. Trang cá nhân của nữ diễn viên không bị xóa, cấm ngôn như Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong, nhưng việc bị phong sát ngầm khiến cô buộc phải sống kín tiếng.

Triệu Vy sinh năm 1976, là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc, nổi danh ở nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, âm nhạc tới truyền hình. Sau hơn 20 năm hoạt động trong giới giải trí và đầu tư, kinh doanh, gia sản của cô gây choáng ngợp. Trong đó, khối bất động sản của vợ chồng cô trị giá 660 triệu nhân dân tệ (102 triệu USD).

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