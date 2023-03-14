Những sai lầm khiến sự nghiệp của Lâm Tâm Như khiến sự nghiệp của bản thân ngày càng đi xuống

Dù là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng Lâm Tâm Như vẫn mắc phải những sai lầm khiến sự nghiệp của bản thân ngày càng đi xuống.

Nhắc đến Lâm Tâm Như, những người yêu thích phim Hoa ngữ đều quá quen mặt. Đặc biệt, vai diễn Hạ Tử vi trong Hoàn Châu Cách Cách của cô đã trở thành tượng đài của thế hệ 8x, 9x đời đầu. Có thể nói tại thời điểm đó khó có ngôi sao nào có thể vượt qua được tên tuổi của cô nàng về sự nổi tiếng lẫn thành công. Dẫu vậy cũng giống như những nghệ sĩ nổi tiếng khác, Lâm Tâm Như cũng là ngôi sao lắm tài nhiều tật và 4 sai lầm dưới đây đã vô tình giết chết sự nghiệp vốn đang rất hứa hẹn của nữ diễn viên.

Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet Thứ nhất, Lâm Tâm Như đã phá drone của phóng viên Trác Vỹ, châm ngòi cho cuộc tấn công điên cuồng sau này. Khi ấy, Lâm Tâm Như kết hôn cùng Hoắc Kiến Hoa, Trác Vỹ cùng các phóng viên khác không được tham gia nên đã nghĩ ra cách dùng drone đến hiện trường để chụp ảnh trực tiếp. Dù Trác Vỹ can đảm như vậy nhưng Lâm Tâm Như cũng không dễ khiêu khích. Cô sắp xếp người bắn hạ chiếc drone. Ngay lập tức Trác Vỹ đã có những hành động đáp trả khiến hình ảnh của nữ diễn viên dần trở đi xấu đi trong mắt người xem.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet Thứ hai, cô không được lòng fan Hoắc Kiến Hoa. Khi 2 người quyết định kết hôn, Lâm Tâm Như bị fan của chồng phản ứng. Họ cho rằng cô không xứng với Hoắc Kiến Hoa và đăng tải rất nhiều tin tức xấu của cô lên MXH. Có thể kể đến như việc nữ diễn viên đã cho là đã ép buộc nam diễn viên họ Hoắc phải cưới mình. Thứ ba chính là sự cố hôn lưỡi với Châu Kiệt. Ban đầu, Lâm Tâm Như là người lên tiếng tố Châu Kiệt cưỡng hôn mình khi đóng Hoàn Châu Cách Cách. Điều cuối cùng là cách đây không lâu, Lâm Tâm Như tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái và bị đồng nghiệp chụp lén tung lên mạng. Nữ diễn viên nổi trận lôi đình đã đăng đàn trên Weibo đòi quyền riêng tư và làm cho cộng động netizen Trung Quốc cảm thấy không hài lòng về cách lên án của cô.

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