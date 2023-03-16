Hé lộ tin Thương Lan Quyết sắp sửa khai máy phần 2, nữ chính không phải Ngu Thư Hân?

Sao quốc tế 16/03/2023 16:10

Netizen tỏ rõ phấn khích trước thông tin Thương Lan Quyết sắp ra mắt phần 2.

Sau tiếng vang vượt ngoài mong đợi của Thương Lan Quyết, phía nhà sản xuất đang lên kế hoạch cho ra mắt thêm mùa 2. Tuy nhiên, theo tiết lộ, nội dung của phần phim mới này sẽ xoay quanh mối tình của Ti Mệnh và loại bỏ đi cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân - những người đã có cái kết viên mãn ở phần 1. 

Hé lộ tin Thương Lan Quyết sắp sửa khai máy phần 2, nữ chính không phải Ngu Thư Hân? - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, dân tình còn phát hiện ra nhà sản xuất Thương Lan Quyết - Vương Nhất Hủ đã share một bài Vlog “Ti Mệnh” do phòng làm việc của Lý Nhất Đồng đăng, kèm dòng trạng thái “Đồng Đồng thật đẹp, mong chờ sự hợp tác mới của chúng ta”. 

Động thái này của Vương Nhất Hủ gần như đã làm cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều netizen cho rằng đây chính xác là lời khẳng định cho phần 2 của Thương Lan Quyết sẽ được ra mắt và Lý Nhất Đồng sẽ tham gia với tư cách là nhân vật chính. 

Hé lộ tin Thương Lan Quyết sắp sửa khai máy phần 2, nữ chính không phải Ngu Thư Hân? - Ảnh 2

Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng netizen đều tỏ ý rất ủng hộ sự lựa chọn này của Vương Nhất Hủ và đoàn phim Thương Lan Quyết. Ở phần 1, dù nhân vật Ti Mệnh cùng Lý Nhất Đồng chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhưng cũng đã tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Chưa kể với cái tên Lý Nhất Đồng,năng lực đã được kiểm chứng nên không có lý do gì để fan chê bai bộ phim cả. 

Lý Nhất Đồng là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh và được biết đến với vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim truyền hình Anh hùng xạ điêu năm 2017.

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