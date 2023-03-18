Hậu tin đồn chia tay, Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức dẹp tan hoài nghi chỉ với một hành động

Sao quốc tế 18/03/2023 14:57

Tạ Đình Phong - Vương Phi chính thức lộ diện cùng nhau sau tin đồn chia tay.

Mới đây theo một số trang báo uy tín của báo Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Dù đã được đồn đoán yêu nhau từ lâu song những hình ảnh cả 2 đứng cùng nhau là một chuyện rất hiếm hoi và nó cũng đã đánh tan tin đồn chia tay của cặp đôi hồi đầu năm. 

Hậu tin đồn chia tay, Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức dẹp tan hoài nghi chỉ với một hành động - Ảnh 1Hậu tin đồn chia tay, Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức dẹp tan hoài nghi chỉ với một hành động - Ảnh 2

Cụ thể cả 2 nghệ sĩ đeo khẩu trang và không hề né tránh khi bị giới truyền thông và người xung quanh quay hình.

Trước đó, có tin Tạ Đình Phong đón Tết với gia đình thay vì ở cùng bạn gái. Tháng 11/2022, Vương Phi xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa, trạng thái tinh thần không tốt,...cũng chính vì vậy mà cả 2 bị đồn đoán rạn nứt tình cảm. 

Hậu tin đồn chia tay, Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức dẹp tan hoài nghi chỉ với một hành động - Ảnh 3
Vương Phi và Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Bức ảnh gợi nhớ đến tấm hình chụp năm 2000, Tạ Đình Phong và Vương Phi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, nắm tay và mỉm cười sau khi tham dự bữa tiệc ăn mừng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Lương Triều Vỹ phim In the mood for love (2000) tại Liên hoan phim Cannes.

 

 

Vương Phi 54 tuổi, là ca sĩ hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ. Ngoài ca hát, người đẹp đóng các phim nổi tiếng như Trùng Khánh sâm lâmNguyên Chấn Hiệp2046Thiên hạ vô song...

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, có khả năng sáng tác ca khúc, từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại các giải thưởng làng nhạc Hoa ngữ. Đình Phong còn nổi tiếng với phim Bản sắc nam nhi, Viên đạn biến mất, Vô cự

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