Fan phát sốt trước thông tin Vương Hạc Đệ sắp sửa kết hôn với một đại mỹ nhân trong Cbiz

Theo thông tin mới đây của một số trang báo Trung Quốc, Vương Hạc Đệ chuẩn bị hợp tác cùng Điền Hi Vi trong phim mới.

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ là nam chính được nhiều đạo diễn nhắm tới. Tương tự như vậy, năm ngoái Điền Hi Vi cũng may mắn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với Khanh Khanh Nhật Thường. Cũng chính vì lẽ đó nên ngay sau khi xuất hiện thông tin cả 2 sẽ hợp tác chung trong vai trò cặp đôi chính của phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã khiến cho dân tình không khỏi phần phát sốt.

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Song bên cạnh những lời phấn khích cũng không hiện không ít những hoài nghi dành tặng cho cả 2 bởi lẽ cả Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đều không phải diễn viên có thực lực nên khả năng phim thành công vẫn là dấu hỏi rất lớn.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức nhưng phần cập nhật giới thiệu của phim đã hiện lên tên của hai diễn viên khiến người hâm mộ tin rằng đây là thông tin chính xác.

Đại Phụng Đả Canh Nhân xoay quanh câu chuyện về một cảnh sát tên Hứa Thất An. Trong một lần bị ngộ độc rượu, người này xuyên không vào thế giới xa lạ và có thân phận mới. Để có thể sống sót, Hứa Thất An đành dựa vào kinh nghiệm trinh sát ở kiếp trước, bắt đầu bước lên con đường phá án đầy kì thú và khó khăn.

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