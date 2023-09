Bí quyết duy trì sắc đẹp ở tuổi ngoài 60 của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh được khán giả dành sự thương mến khi tài năng của mình được khẳng định bằng khi vượt qua nhiều cái tên kỳ cựu của Hollywood để được xướng danh tại “Nữ diễn viên chính xuất sắc” của giải Oscar 2023 với bộ phim “Everything Everywhere All At Once”.

Nói về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Dương Tử Quỳnh cho hay, một ngày của bà bắt đầu bằng việc đi bộ ít nhất 10km cũng như thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Đặc biệt, nữ diễn viên rất yêu thích trái cây, rau củ và không kiêng khem quá nhiều. Nhưng để tránh ăn quá nhiều, Dương Tử Quỳnh chia nhỏ bữa trong ngày và nhai chậm, kỹ.