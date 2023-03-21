Bí quyết duy trì sắc đẹp ở tuổi ngoài 60 của Dương Tử Quỳnh

Nói về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Dương Tử Quỳnh cho hay, một ngày của bà bắt đầu bằng việc đi bộ ít nhất 10km cũng như thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Đặc biệt, nữ diễn viên rất yêu thích trái cây, rau củ và không kiêng khem quá nhiều. Nhưng để tránh ăn quá nhiều, Dương Tử Quỳnh chia nhỏ bữa trong ngày và nhai chậm, kỹ.

Dương Tử Quỳnh được khán giả dành sự thương mến khi tài năng của mình được khẳng định bằng khi vượt qua nhiều cái tên kỳ cựu của Hollywood để được xướng danh tại “Nữ diễn viên chính xuất sắc” của giải Oscar 2023 với bộ phim “Everything Everywhere All At Once”.

Cuối ngày trước giờ đi ngủ, ngôi sao nổi tiếng không quên dành khoảng 30 phút để ngồi thiền nhằm giúp tâm lý được thoải mái, cơ thể nhẹ nhõm sau một ngày làm việc bận rộn.

Bên cạnh đó, Dương Tử Quỳnh không quên sử dụng các sản phẩm làm đẹp hỗ trợ phù hợp với tuổi tác vì bởi. “Tôi cho rằng, việc mình không nên lạm dụng hóa mỹ phẩm nhưng kem dưỡng và tinh chất là hai thứ không thể thiếu trong công đoạn làm đẹp của mỗi người phụ nữ khi bước sang tuổi trung niên”.

Nữ diễn viên đã ở tuổi 61 nhưng làn da của bà luôn căng bóng, mịn màng. Dương Tử Quỳnh cũng rất tự tin bởi sự lão hóa của tuổi tác khi các vết chân chim đã hằn lên đôi mắt. Tuy nhiên, vẻ đẹp này vẫn khiến Dương Tử Quỳnh đặc biệt yêu thích. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chú trọng đến việc đắp mặt nạ ở vùng mặt, cổ và xung quanh mắt. Đồng thời, lời khuyên của Dương Tử Quỳnh đến chị em phụ nữ là mỗi khi ra đường đừng quên bôi kem chống nắng nếu không muốn làn da bị lão hoá quá sớm.

Dương Tử Quỳnh từng đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983 trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Bà tích cực tham gia nhiều bộ phim, trong đó loạt tác phẩm bom tấn đã giúp tên tuổi Dương Tử Quỳnh “chạm” đến thị trường Hollywood như “Ngọa hổ tàng long”, “Phong Vân 2”, “ Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương”…

Năm 2021, Dương Tử Quỳnh tạo tiếng vang với bộ phim giả tưởng “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân”, sau đó là series mang tên “The Witcher: Blood Origin” (2022). Năm 2022, Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai nữ chính trong “Everything Everywhere All At Once” và được trao giải Quả cầu Vàng cũng như đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” Oscar 2023.