Dẫn tin theo Joy News 24, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin hai diễn viên đường ai nấy đi sau chưa đầy một năm tổ chức đám cưới. Lý do là Hyun Bin nghiện cờ bạc, mất trắng ba tỷ won (2,3 triệu USD). Một tài khoản YouTube nói cặp vợ chồng bí mật hoàn tất thủ tục, chưa công khai vì Son Ye Jin mới sinh em bé.

"Video đó rất vô lý, hoàn toàn không đúng sự thật. Không phải là chúng tôi không biết về video đó bởi chúng tôi liên tục theo dõi các tin tức giả mạo. Vì chúng không đúng sự thật nên chúng tôi đã có cuộc thảo luận nội bộ để giải quyết vấn đề này", phía nam diễn viên tuyên bố.

Việc Hyun Bin bị đồn nghiện bài bạc, nợ nần khiến Son Ye Jin quyết định ly hôn gây bàn tán xôn xao, ảnh hưởng đến danh tiếng của hai nhân vật chính. Không lâu sau, công ty quản lý của tài tử 41 tuổi là VAST Entertainment đã đưa ra một tuyên bố lên án video sai sự thật và khẳng định đây là một trò lố bịch.

Bên cạnh đó, công ty quản lý cũng tỏ thái độ quyết không nhân nhượng trước hành vi bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật. Đơn vị này tuyên bố: "Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp xử lý đối với kênh này, báo cáo video và yêu cầu gỡ bỏ video đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và thực hiện hành động cứng rắn hơn nếu cần".

Ngoài ra, qua công ty quản lý, Son Ye Jin cho biết thông tin thất thiệt, cô yêu cầu những người liên quan xóa bài viết, video vô căn cứ. Đại diện của Hyun Bin cũng nói "ly dị, thua bạc" đều sai sự thật, gia đình anh chịu ảnh hưởng xấu vì tin giả. Vợ chồng ngôi sao dự định nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi, uy tín.

Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ hồi tháng 3/2022, đón con trai đầu lòng cuối năm ngoái. Trên trang cá nhân, Ye Jin tiết lộ từng trải qua giai đoạn bất an vì sinh non. Nhờ giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ, cô sinh thường, em bé khỏe mạnh. Diễn viên thấy trưởng thành hơn từ khi có con.

Hiện tại, Son Ye Jin chăm sóc con, dành thời gian hồi phục cơ thể trong khi chồng cô tham gia một số sự kiện giải trí. Hồi tháng 1, anh ra mắt phim điện ảnh The Point Men, với nhiều cảnh đua xe, đánh đấm.