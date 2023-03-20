Trang HK01 đưa tin, trong buổi phát sóng trực tiếp bán hàng của mình mới đây, Ngô Ỷ Lợi đã có những chia sẻ về con gái Ngô Trác Lâm của mình. Ngoài ra, cựu Hoa hậu châu Á còn nhắc đến tình cũ Thành Long .

"Ai cũng có quá trình trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi có nói bao nhiêu Trác Lâm cũng không nghe lọt tai, có lẽ con phải tự mình trải nghiệm đau đớn, bất công của cuộc đời mới có thể biết đâu là đúng, đâu là sai." - Ngô Ỷ Lợi nói.

Ngô Ỷ Lợi cho biết, bà cảm thấy có chút chạnh lòng khi mà con gái từ mặt mình và ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, bà đành chấp nhận việc này, xem như đây là sự hy sinh cho quá trình trưởng thành của con gái.

Tình cũ Thành Long cũng tâm sự, trong quá khứ đã nhiều lần bắt ép con gái phải sống theo ý mình, nhưng lại phản tác dụng khiến cho Ngô Trác Lâm còn chống đối nhiều hơn. Vì vậy, hiện tại bà để cho con gái sống theo ý thích của mình và chỉ âm thầm ủng hộ phía sau.

Vì lớn lên trong gia đình đơn thân, lại bị cha ruột chối bỏ, Ngô Trác Lâm hình thành tính cách nổi loạn từ bé. Cô từng ăn cắp tiền, bỏ học và có tiền sử tự tử bất thành. Khi lớn lên, Ngô Trác Lâm kết hôn với người yêu đồng giới là Andi và hiện đang sống tại Canada với công việc tay chân cực khổ.

Dù kết cục mối tình với Thành Long không mấy vui vẻ, Ngô Ỷ Lợi khẳng định chưa từng hối hận về việc này mà xem như một trải nghiệm trong tuổi trẻ của mình. Cựu Hoa hậu châu Á còn nói thêm, sau ồn ào đó, bà thậm chí còn được tiếp thêm sức mạnh, có thêm dũng khí để điều chỉnh cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn.