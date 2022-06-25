Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi làm đủ nghề để mưu sinh ở tuổi 49

Sao quốc tế 25/06/2022 16:16

Vì cuộc tình sai trái với ngôi sao võ thuật Thành Long, Ngô Ỷ Lợi đã đánh mất cả sự nghiệp để rồi phải sống khổ cực ở tuổi xế chiều, làm nhiều nghề để mưu sinh.

Theo tin tức của HK01 vào ngày 24/6, Hoa hậu châu Á 1990 Ngô Ỷ Lợi hiện phải chật vật kiếm sống dù đã 49 tuổi. Cô làm nhiều nghề để kiếm tiền như diễn viên, người dẫn chương trình, bán bảo hiểm, môi giới bất động sản, kiểm tra công trường,...

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Ngô Ỷ Lợi ở tuổi 49 vẫn phải chật vật kiếm sống - Ảnh: Internet

"Tôi biết bản thân đang đứng ở vị trí nào, hiểu được tình cảnh của thị trường giải trí Hong Kong hiện tại. Từng tuổi này tôi không cần giữ giá người nổi tiếng bởi tôi đâu còn nổi tiếng. Phải có tiền nuôi bản thân mới có thể đóng phim. Tôi không kiêng dè bất kỳ công việc gì, tình cảm của khách hàng giúp tôi bám trụ." - Ngô Ỷ Lợi tâm sự.

Để phục vụ công việc của mình, Ngô Ỷ Lợi còn học thêm khóa tư vấn tài chính ngắn hạn. Ngoài kiếm tiền để chăm lo bản thân, Hoa hậu châu Á 1990 còn phải chu cấp cho con gái Ngô Trác Lâm và vợ. Tuy hai mẹ con không thường liên lạc với nhau nhưng bà vẫn phải hỗ trợ kinh tế cho con gái.

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Ngô Ỷ Lợi vẫn phải chu cấp cho con gái Ngô Trác Lâm - Ảnh: Internet

Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu châu Á khi chỉ mới 17 tuổi, Ngô Ỷ Lợi đánh mất tất cả sự nghiệp của mình vì mối tình sai trái với Thành Long. Cô cũng khẳng định việc yêu đương với ngôi sao võ thuật chính là quyết định sai lầm nhất trong đời cô.

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Thành Long và Ngô Ỷ Lợi từng có một mối tình nồng thắm dù ngôi sao võ thuật đã có vợ con - Ảnh: Internet

Thành Long và Ngô Ỷ Lợi quen biết nhau trong một bữa tiệc năm 1999. Sau khi Ngô Ỷ Lợi mang thai, Thành Long bỏ rơi cô vì cho rằng cô chỉ nhắm đến tiền của mình nên mới có bầu. Cũng từ đó, Ngô Ỷ Lợi quyết sinh con một mình và không nhận chu cấp từ tình cũ.

Cựu Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi bất ngờ lên tiếng về việc Thành Long chu cấp tiền cho con gái

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Mới đây, Ngô Ỷ Lợi đã đăng một dòng trạng thái dài trên trang mạng xã hội liên quan đến việc Thành Long chu cấp tiền cho con gái.

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Từ khóa:   Ngô Ỷ Lợi Thành Long Ngô Trác Lâm sao Hoa ngữ sao châu Á

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