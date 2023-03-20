Huỳnh Tông Trạch sẵn sàng hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, nhưng lo ngại một vấn đề 'bất khả kháng'

Trang Sina đưa tin, mới đây khi được hỏi về mối quan hệ với bạn gái cũ là Hồ Hạnh Nhi , Huỳnh Tông Trạch đã thoải mái trả lời không né tránh. Anh cho biết vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với cô, vào các dịp lễ hoặc sinh nhật thì để gửi lời chúc đến nữ diễn viên họ Hồ và gia đình cô.

Hồ Hạnh Nhi chính là người bạn gái ở bên cạnh Huỳnh Tông Trạch lâu nhất với 7 năm (từ 2005 đến 2012). Nhưng đến cuối cùng vẫn chia tay vì thói trăng hoa của Huỳnh Tông Trạch.

Huỳnh Tông Trạch còn chia sẻ, nếu trong tương lai có cơ hội thì anh cảm thấy "không vấn đề" nếu hợp tác cùng với Hồ Hạnh Nhi. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng việc này là khó thành vì hiện tại thì bạn gái cũ đã có gia đình, chồng con đề huề.

Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch yêu nhau sau khi hợp tác trong Mẹ Chồng Khó Tính - Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian yêu nhau, Huỳnh Tông Trạch nhiều lần vướng vào các tin đồn tình ái kéo dài từ Hong Kong đến cả Trung Quốc đại lục. Theo báo giới xứ Cảng Thơm, trước khi chia tay, Hồ Hạnh Nhi đã 6 lần bắt quả tang Huỳnh Tông Trạch lừa dối mình.

Sau khi cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi", Hồ Hạnh Nhi kết hôn với doanh nhân Lý Thừa Đức vào năm 2015 và có với nhau 3 người con sau đó. Còn về phía Huỳnh Tông Trạch, anh vẫn "giữ phong độ" với hàng loạt tin đồn tình ái và chưa có dấu hiệu muốn lập gia đình.

Hồ Hạnh Nhi lên xe hoa với Lý Thừa Đức vào tháng 4/2015 - Ảnh: Internet

Trong suốt hơn 10 năm chia tay, Hồ Hạnh Nhi chưa từng tránh né khi được hỏi về tình cũ mà luôn dành những lời lẽ văn minh nhất để nói về Huỳnh Tông Trạch. Thậm chí, trong lễ cưới của mình cô còn phát biểu: "Người yêu cũ và người yêu trước của tôi đều rất tuyệt, một người đào tạo tôi trở thành một người phụ nữ dịu dàng, một người khiến tôi trở thành một người lớn chững chạc, nhưng tôi càng yêu người yêu hiện tại, vì anh ấy khiến tôi hóa thành trẻ con".