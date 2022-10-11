Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi tổ chức sinh nhật cho quý tử

Sao quốc tế 11/10/2022 15:39

Hồ Hạnh Nhi và doanh nhân Lý Thừa Đức vừa qua đã cùng nhau tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho cậu con trai lớn.

Trang Sinchew đưa tin, vừa qua doanh nhân Lý Thừa Đức (Philip Lee) đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh gia đình hạnh phúc mừng sinh nhật con trai Brendan. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi, con trai của bố. Cảm ơn con vì 5 năm vui vẻ và hạnh phúc, cũng như tất cả những cảm xúc khác nữa còn mang lại cho gia đình (nhưng hôm nay là sinh nhật của con nên bố sẽ không đề cập đến). Hãy luôn khỏe mạnh nhé con".

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Lý Thừa Đức và Hồ Hạnh Nhi cùng các con mừng sinh nhật cho 'cậu cả' - Ảnh: Internet

Được biết, Brendan được Hồ Hạnh Nhi hạ sinh vào năm 2017 và là cậu cả trong 3 anh em trai. Đến năm 2019, nữ diễn viên sinh con thứ là Ryan và sinh con trai út vào tháng 4/2021. Sau khi sinh hai tháng, minh tinh họ Hồ đã quay lại làm việc.

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3 cậu quý tử nhà Hồ Hạnh Nhi - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Hồ Hạnh Nhi chủ yếu hoạt động tại thị trường Đại lục nên việc chăm sóc các con đều do ông xã cô đảm nhận. Truyền thông Hong Kong nhiều lần chụp được hình ảnh nam doanh nhân cùng các con đi dạo.

Nhiều netizen đã bày tỏ sự ghen tỵ với Hồ Hạnh Nhi vì cô có một ông chồng ủng hộ cho sự nghiệp của vợ, luôn sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với cô. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến chỉ trích nữ diễn viên vì mải mê sự nghiệp mà khiến chồng phải vất vả.

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Trước loạt bình luận tiêu cực đang chĩa về hướng bà xã, Philip Lee lên tiếng khẳng định rằng vì công ty đang ổn định nên anh mới có thể dành thời gian ở bên con nhiều hơn so với vợ, đối với anh thì con cái quan trọng không kém sự nghiệp.

Hồ Hạnh Nhi kết hôn với Lý Thừa Đức vào năm 2015, cuộc hôn nhân của họ gặp không ít sóng gió khi nam doanh nhân họ Lý bị vướng vào các tin đồn ác ý. Dẫu vậy, Hồ Hạnh Nhi luôn tin tưởng vào ông xã mình và cặp đôi luôn cố gắng duy trì tình cảm nồng thắm cho đến hiện tại.

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