Hồ Hạnh Nhi kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng ông xã doanh nhân

Sao quốc tế 29/12/2022 16:32

Nữ diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng với ông xã doanh nhân Philip Lee vừa qua đã kỷ niệm 7 năm hôn nhân của mình.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vừa qua Hồ Hạnh Nhi đã đăng tải lên trang cá nhân của mình ảnh cưới của cô vào 7 năm trước và tiết lộ đã cùng ông xã Philip Lee (Lý Thừa Đức) đi ăn tối để mừng ngày kỷ niệm này: "Kỷ niệm lần thứ bảy, kỷ niệm đám cưới đồng. Cũng giống như đồng, hôn nhân sẽ không bị rỉ sét".

Hồ Hạnh Nhi kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng ông xã doanh nhân - Ảnh 1

Về phía doanh nhân Philip Lee, anh cũng đăng ảnh hai vợ chồng đang bên nhau rất hạnh phúc kèm với chú thích: "Chúc mừng lễ kỷ niệm 7 năm ngày cưới của vợ chồng nhà họ Lee. Hôm nay là ngày kỷ niệm đồng hoặc len của chúng ta. Anh không biết em chọn cái nào, nhưng hợp túi tiền là được. Nhân tiện, nếu em không nhận ra anh chàng gầy gò trong bức ảnh, thì đó là anh, chồng của em".

Hồ Hạnh Nhi kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng ông xã doanh nhân - Ảnh 2

Hồ Hạnh Nhi và Philip Lee chính thức về chung một nhà vào năm 2015, sau đó cặp đôi liên tiếp "gia tăng dân số" cho gia đình mình thêm 3 thành viên nữa. Trong một cuộc phỏng vấn trong quá khứ, Hồ Hạnh Nhi từng tiết lộ cô yêu chồng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên: "Khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi lại đập loạn nhịp lên. Người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải".

Hồ Hạnh Nhi kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng ông xã doanh nhân - Ảnh 3

Trước đó, Hồ Hạnh Nhi có một mối tình kéo dài 7 năm cùng với tài tử Huỳnh Tông Trạch gây tiêu tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Đến năm 2012 thì hai người chia tay và cho đến nay thì nam diễn viên họ Huỳnh vẫn chưa kết hôn dù cho tình cũ đã là mẹ của 3 đứa trẻ.

Hồ Hạnh Nhi kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng ông xã doanh nhân - Ảnh 4

Cách đây không lâu, Hồ Hạnh Nhi và Philip Lee đã bay đến Việt Nam thăm Hoa hậu Thu Hoài - người bạn thân của nữ diễn viên. Được biết, hai người đẹp đã quen biết nhau vì Thu Hoài từng sống và kinh doanh lâu năm tại nước ngoài.

Vợ chồng mỹ nhân TVB Hồ Hạnh Nhi bí mật đến Việt Nam hội ngộ hoa hậu Thu Hoài

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Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con đáp chuyến bay đến TP.HCM để thăm người bạn thân của mình - hoa hậu Thu Hoài và dự sự kiện do bạn mình tổ chức.

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