Kết thúc đã lâu, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa vẫn tiếp tục nhận thành tích khủng

Mới đây, mạng xã hội vừa đưa thông tin dự án Thiếu Niên Ca Hành do Lý Hoành Nghị, Lưu Học Nghĩa và Ngao Thụy Bằng tiếp tục nhận thành tích khủng.

Mới đây, mạng xã hội vừa đưa thông tin dự án Thiếu Niên Ca Hành có điểm douban tăng mạnh với con số ấn tượng 8.0. Trước đó, ngay khi mở điểm douban, bộ phim đã nhận về con số khá ấn tượng 7.7 điểm với 40 ngàn lượt vote.

Ngay từ khi lên sóng vào cuối tháng 12 năm ngoái, bộ phim Thiếu Niên Ca Hành đã gây bão mạng xã hội và thành công tiếp cận nhiều khán giả trẻ. Theo truyền thông Hoa ngữ, Thiếu Niên Ca Hành đã chiến thắng gần như ở tất cả các bảng xếp hạng: Lọt vào Top 3 danh sách “Phim truyền hình Trung Quốc được yêu thích vào tháng 1.

Nhiều khán giả cho rằng nội dung phim là yếu tố nổi bật giúp bộ phim thành công. 3 diễn viên chính Lý Hoành Nghị, Lưu Học Nghĩa và Ngao Thụy Bằng được nhận xét khá hợp vai, mặc dù diễn xuất chưa xuất sắc nhưng vẫn phù hợp với nhân vật. Phim chỉ có điểm trừ là kĩ xảo chưa được mãn nhãn người xem.

Thiếu Niên Ca Hành xoay quanh chuyến du ngoạn giang hồ của ba nhân vật là hoàng tử Tiêu Sắt (Lý Hoành Nghị), nhà sư Vô Tâm (Lưu Học Nghĩa) và chàng thiếu niên anh hùng giỏi võ công nhưng tính cách ngây ngô Lôi Vô Kiệt (Ngao Thụy Bằng).

Họ đều có câu chuyện của riêng mình, trong đó, Tiêu Sắt hiện tại bị phế hết võ công, phải sống ẩn dật, làm ông chủ khách sạn nhưng thực tế không có tiền. Vô Tâm muốn đi trả thù song cũng không có gia sản. Vì vậy, Vô Tâm muốn lôi kéo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cùng mình hành tẩu giang hồ, vì ngỡ rằng cả hai là người giàu có.

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