'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình'

Sao quốc tế 20/03/2023 16:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hội ngộ của cặp đôi Trần Mục Trì và Hà Tuyên Lâm từng thủ vai Thanh Quỳ và Trào Phong trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Dân tình hú hét vì độ 'tình' của cặp đôi.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường do Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đóng chính đã gây bão mạng xã hội vào đầu năm nay khi lên sóng. Bên cạnh cặp đôi chính được khán giả yêu thích với màn chemistry bùng nổ thì cặp đôi phụ Trần Mục TrìHà Tuyên Lâm trong vai Thanh Quỳ và Trào Phong cũng được khán giả quan tâm.

'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hội ngộ của cặp đôi Trần Mục Trì và Hà Tuyên Lâm. Theo đó, cặp đôi cùng tham gia một show diễn thời trang ở ngoài trời. Trong bộ trang phục đen đầy bí ẩn, ma mị, cả 2 khiến dân tình hú hét khi tay nắm tay, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ khi đi trên sàn catwalk ngoài trời. Nhiều người còn cho rằng ‘hai vị chủ tử Ma Tộc’ đã xuyên không từ cổ trang đến hiện đại.

'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 2'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 3'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 4'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 5'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 6'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 7'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 8'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 9'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 10

Được biết, trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Hà Tuyên Lâm vào vai chị gái Ly Quang Thanh Quỳ, sinh ra là điềm lành, nhận được sự sủng ái của vua cha và thần dân. Nàng có trái tim nhân hậu, luôn bảo vệ em gái Lý Quang Dạ Đàm (Lý Lan Địch). Dạ Đàm bị coi là điềm xấu, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha, tính cách mạnh mẽ, hoạt bát.

'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 11'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 12

Thanh Quỳ được sắp xếp để gả cho Huyền thương quân Thiếu Điển Hữu Cầm (Trần Tinh Húc) của Thiên tộc làm Thiên phi. Còn Dạ Đàm được gả làm hoàng tử phi của Ma tộc - Tộc Trầm Uyên. Tuy nhiên, trong ngày tổ chức hôn lễ, sự cố xảy ra khiến Thanh Quỳ hiền lành lại phải tới Ma tộc, rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử, đồng thời phải lòng tam hoàng tử Trào Phong (Trần Mục Trì).

'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 13

Hà Tuyên Lâm được biết đến là bạn cùng khóa tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với các diễn viên nổi tiếng như Dương Tử, Lý Hiện, Trương Nhất Sơn. Trong khi bạn bè đồng lứa đã có nhiều vai diễn thành công trên màn ảnh, trở thành ngôi sao hạng A, Hà Tuyên Lâm tập trung vào học thuật. Cô đã lấy bằng tiến sĩ tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khoa Biểu diễn. Cô còn là chủ nhiệm lớp của nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa và Vương Nhất Phi.

'Thanh Quỳ' và 'Trào Phong' của Tinh Lạc Ngưng Thành Ngưng 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại khiến dân tình hú hét vì quá 'tình' - Ảnh 14

Trần Mục Trì sở hữu một nét đẹp lãng tử với đôi mắt hút hồn tựa như những người đẹp Hồng Kông ở thập niên 80. Anh kết duyên với ngành giải trí khá là muộn, nên tên tuổi của anh hầu như chưa được ai biết đến. Vào năm 2019, anh chính thức đặt chân diễn xuất khi anh đảm nhận vai phụ Ân Giao trong bộ phim điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc. Đên năm 2021 anh mới bắt đầu xuất hiện trở lại làng giải trí khi anh được nhận 2 dự án phim lớn đóng cùng với Trần Tinh Húc là Tinh Lạc Ngưng Thành Đường và Sơn Hà Biểu Lý.

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Từ khóa:   Hà Tuyên Lâm Trần Mục Trì Tinh Lạc Ngưng Thành Đường sao hoa ngữ cbiz

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