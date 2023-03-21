Không chỉ diễn xuất có thực lực, Tôn Lệ nhận được 'cơn mưa' lời khen bởi tài năng đặc biệt này

Mới đây, Tôn Lệ nhận được "cơn mưa" lời chúc mừng khi nữ diễn viên nhận chứng chỉ ABRSM môn Cello trên trang cá nhân.

Mới đây, Tôn Lệ thông báo đã hoàn thành bài thi thực hành nhận chứng chỉ ABRSM môn Cello trên trang cá nhân của mình. ABRSM viết tắt của Hiệp hội các trường Âm nhạc Hoàng Gia, chứng chỉ này được công nhận trên toàn thế giới.

Cụ thể, nữ diễn viên đã nhận được 133/150 điểm trong bài thi, loại xuất sắc. Trước đó, Tôn Lệ đã dành hơn 1 năm để học Cello và chuẩn bị cho kỳ thi này.

Tôn Lệ là một trong những nữ diễn viên có thực lực, được coi là bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào mà cô tham gia. Có thể kể đến loạt tác phẩm ăn khách như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn...

Tôn Lệ nổi danh từ bộ phim cung đấu kinh điển Chân Hoàn truyện. Vào vai Chân Hoàn, Tôn Lệ bộc lộ xuất sắc những trạng thái tâm lý từ một cô thiếu nữ trong sáng đến vị thái hậu quyền lực nhất chốn hậu cung. Đặc biệt trong những cảnh khóc, Tôn Lệ luôn khiến người xem đau xé lòng nhờ lột tả cảm xúc cực kỳ chân thực. Thành công của bộ phim giúp Tôn Lệ đứng vững trong đội ngũ nữ diễn viên hạng A. Cô không chỉ là diễn viên có năng lực, danh tiếng mà còn rất "mát tay" trong khâu lựa chọn kịch bản, phim nào của cô cũng "thắng".

Về đời tư, Tôn Lệ gặp được nam diễn viên Đặng Siêu khi lần đầu đóng chung bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2010 và chình thức tổ chức lễ cưới vào 1 năm sau đó. Hiện tại, Tôn Lệ và Đặng Siêu có 2 người con, 1 trai 1 gái, là cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Trung Quốc.

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