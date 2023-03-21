Choáng ngợp với gia thế của bà xã Chân Tử Đan

Theo On, cha vợ Chân Tử Đan là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Ông được mệnh danh là "vua kim cương" trong giới Hoa kiều tại Canada. Độ giàu có của gia đình họ Uông từng được thể hiện trong đám cưới em gái Uông Thi Thi. Uông Viên Viên được cha mẹ tặng của hồi môn là số vàng bạc trị giá 10 triệu USD.

Trang On đưa tin mới đây, Chân Tử Đan cùng 7 thành viên trong gia đình tham dự sự kiện giải trí ở Hong Kong. Sự xuất hiện của nhà vợ sao võ thuật trên thảm đỏ gây chú ý. Uông Thi Thi - bà xã Chân Tử Đan là người có xuất thân nổi bật trong showbiz.

Chồng của Uông Viên Viên là Thái Gia Tán. Anh là thế hệ thứ 2 giàu có. Cha của Thái Gia Tán là doanh nhân Thái Chí Minh. Ông từng vào top 10 tỷ phú giàu nhất Hong Kong, theo thống kê của Forbes.

Trạm Kỳ Thanh là em họ của Uông Thi Thi. Cô từng ký hợp đồng quản lý với công ty giải trí của Chân Tử Đan và tấn công showbiz. Vì sự nghiệp không tiến triển, Trạm Kỳ Thanh chỉ hoạt động thời gian ngắn rồi rút khỏi ngành giải trí để kết hôn. Chồng của Trạm Kỳ Thanh là Kim Thừa Uy. Anh có xuất thân giàu có, là thế hệ thừa kế gia sản thứ 2. Theo On, chú của Kim Thừa Uy là chồng cũ của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh.

Chân Tử Đan và Uông Thi Thi kết hôn vào tháng 8/2003. Cuộc hôn nhân của họ gây xôn xao vì quyết định về chung nhà chỉ sau 3 tháng tìm hiểu. Vì vậy, nam diễn viên từng bị đàm tiếu "chuột sa hũ nếp", nhắm vào thân thế gia đình Uông Thi Thi. Cô đăng quang Hoa hậu Hoa kiều năm 2001 tại Toronto - Canada. Sau đó, cô về Hong Kong hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sau 20 năm chung sống, cặp sao có hai con là Chân Tế Như và Chân Tế Gia.

Ở tuổi U60, Chân Tử Đan vẫn giữ sức hút của một ngôi sao võ thuật hàng đầu Hoa ngữ. Dù hạn chế đóng phim vì tuổi tác, tài tử vẫn nhận khoản thù lao hậu hĩnh từ quảng cáo, đại diện nhãn hàng và bản quyền phim ảnh. Trong khi đó, vợ anh Uông Thi Thi có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản đầu tư.

Cả hai hiện cũng sống trong căn hộ giá hơn 17 triệu USD với đầy đủ tiện nghi: khu gym, hồ bơi, phòng chiếu phim,... với cuộc sống sinh hoạt xa xỉ bậc nhất trong giới nghệ sĩ showbiz.