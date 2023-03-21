Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Sao quốc tế 21/03/2023 15:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak 'mang cảm giác couple' của cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của cặp đôi Tống Tổ NhiLưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu. Theo đó, Lưu Vũ Ninh đang diễn phân cảnh bồng bế Tống Tổ Nhi đầy tình cảm. Nhiều khán giả không khỏi thích thú trước màn tương tác tình cảm này của cặp đôi. Theo đó, họ cho rằng cuối cùng cặp đôi đã có cảm giác couple, đập tan những lời ‘dị nghị’ không xứng đôi trước đó.

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 1Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 2Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 3Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 4

Được biết, trong những hình ảnh Lưu Vũ Ninh đứng cùng Tống Tổ Nhi trước đó được khán giả nhận xét không xứng đôi. Lý do là Lưu Vũ Ninh không có vibe nam chính, cảm giác như nam phụ hoặc cận vệ đi cùng. Thậm chí, họ còn cho rằng thật tiếc cho Tống Tổ Nhi có visual xinh đẹp, giá như có thể đổi nam chính.

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 5Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 6

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vi mắt cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến y phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiếu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vi bách tính, y ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 7

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ăn oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

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