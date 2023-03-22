Bà xã Lý Á Bằng bất bình khi con riêng của chồng được đối xử thiên vị

Việc con riêng của Lý Á Bằng với vợ cũ Vương Phi được hưởng nhiều điều kiện tốt khiến cho bà xã hiện tại của tài tử họ Lý cảm thấy không bằng lòng.

Trang Sinchew đưa tin, trong buổi livestream mới đây nhất của mình, Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ đã chia sẻ về những bất đồng giữa cô và chồng trong việc nuôi dạy con. Cô cho rằng Lý Á Bằng đã quá thiên vị cho Lý Yên - con gái riêng của anh và Vương Phi - vì đã cho cô bé đi học cấp 3 tại nước ngoài với mức học phí 5 triệu NDT mỗi năm. Cuộc sống của Lý Yên cũng rất thoải mái, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu.

Hải Hà Kim Hỷ cũng cho biết, trước đây Lý Á Bằng đã giải thích rằng việc Lý Yên được ra nước ngoài học là hoàn toàn do quyết định của người mẹ ruột là Vương Phi. Lý Á Bằng không thể nào lay chuyển suy nghĩ của vợ cũ nên đành đồng ý chia đôi học phí với nhau. Tuy nhiên, con gái mới sinh của Lý Á Bằng là bé Lý Hạ lại chỉ được học tại ngôi trường mẫu giáo bình thường do chính Lý Á Bằng mở với mức học phí chỉ 3.000 NDT mỗi tháng. Thậm chí cô bé còn phải "quảng cáo không công" cho trường học của bố.

Bên cạnh đó, Hải Hà Kim Hỷ cũng tiết lộ Lý Á Bằng có quan điểm nuôi con rất hà khắc khi muốn cho con phải "cầm kỳ thi họa" ngay từ bé. Nam tài tử cũng không thích cho con mình ra nước ngoài học, trừ việc bất đắc dĩ. Chia sẻ của Hải Hà Kim Hỷ ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người cho rằng cô chỉ đang dùng chiêu trò để thu hút thêm lượt xem cho livestream của mình. Nhưng cũng không ít ý kiến lại khuyên nàng Hậu không nên so sánh khi mà mẹ ruột của Lý Yên là Vương Phi sở hữu khối tài sản khổng lồ, trong khi Lý Hạ lại còn quá nhỏ, không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều vào việc học. Ngoài ra, những năm gần đây thì thu nhập của Lý Á Bằng cũng không còn như trước. Trong suốt những năm bên nhau rồi kết hôn, đây là lần đầu mà Hải Hà Kim Hỷ và Lý Á Bằng xảy ra bất hòa. Trước đó, hai người luôn xuất hiện với hình ảnh một cặp đôi hạnh phúc.

Phản ứng của Lý Á Bằng trước tin tức Vương Phi công khai thể hiện tình cảm với Tạ Đình Phong Động thái mới đây của Lý Á Bằng cũng thể hiện rõ quan điểm của anh đối với việc vợ cũ công khai tình cảm.

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