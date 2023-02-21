'Lệnh Hồ Xung' Lý Á Bằng và cuộc sống êm đềm bên gia đình nhỏ ở tuổi 52

Sinchew đưa tin, cách đây vài ngày, Lý Á Bằng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video ghi lại cảnh anh và vợ đưa con gái nhỏ đến một khui du lịch để chơi xuân. Nam tài tử bế con một cách cẩn thận vì sợ em bé khóc.

Thời gian gần đây, vợ chồng Lý Á Bằng thường xuyên đưa con ra ngoài chơi. Gia đình nhỏ đi du lịch tại nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở Đại lục và các lễ hội khác. Có thể thấy, nam tài tử không ngại cho con gái nhỏ tiếp xúc với thiên nhiên, đất, nước, tuyết,... để em bé tự cảm nhận thế giới.

Cũng trong video này, Lý Á Bằng tiết lộ sợ thích làm nông của mình, anh tự tay gieo trồng tại một mảnh vườn nhỏ. Dù mệt, trên khuôn mặt anh thể hiện rõ sự hào hứng và vui vẻ.

Nhiều khán giả nhận xét, cuộc sống của Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ lành mạnh và rất tích cực. Hai người cùng nhau phát triển kênh YouTube của mình với chủ đề chính là cuộc sống đời thường và khám phá Trung Hoa. Mẹ của tài tử họ Lý cũng nhiều lần được anh cho "lên sóng" trong các video của mình. Nhiều nguồn tin khẳng định, trong các mối tình của Lý Á Bằng thì Hải Hà Kim Hỷ là người mà mẹ của anh ưng ý nhất.

Trước khi kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng từng có một đời vợ là nữ diva Vương Phi. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, tuy chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng cặp đôi vẫn được nhận xét là khá "tâm đầu ý hợp".

Vợ chồng Lý Á Bằng kể từ khi kết hôn đến nay chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn rạn nứt nào, họ thường xuyên cùng nhau đi mua sắm và dạo phố. Cũng kể từ lúc lấy vợ, tài tử họ Lý cởi mở hơn và còn thường xuyên chia sẻ về con trên mạng xã hội với tâm trạng vui vẻ.

Được biết, Hải Hà Kim Hỷ rất được lòng mẹ chồng và cả con gái riêng của Lý Á Bằng là Lý Yên. Cặp đôi "mẹ kế - con chồng" thường bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm và dạo phố.