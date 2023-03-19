Phản ứng của Lý Á Bằng trước tin tức Vương Phi công khai thể hiện tình cảm với Tạ Đình Phong

Động thái mới đây của Lý Á Bằng cũng thể hiện rõ quan điểm của anh đối với việc vợ cũ công khai tình cảm.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2005, Lý Á Bằng và Vương Phi là cặp đôi được truyền thông o bế hết mực, khán giả cũng ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào của cả hai. Tuy nhiên vào tháng 9/013, chuyện tình này lại bất ngờ kết thúc bởi một tờ đơn ly hôn, hai ngôi sao trước đó không có bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào.

Đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi Lý Á Bằng và Vương Phi chính thức "đường ai nấy đi", nguyên nhân cả hai ly hôn giờ mới được công bố. Tuy nhiên, theo nguồn tin thì Vương Phi là người đã đệ đơn ly hôn vì cảm thấy quan điểm sống của mình và Lý Á BẰng đã có nhiều khác nhau. Kể từ đó hai người dần có cuộc sống riêng và cung hạn chế nhắc đến nhau trước truyền thông. Mới đây, một cư dân mạng đã tinh ý phát hiện Lý Á Bằng nhấn nút "thích" bài viết trên Weibo với tiêu đề: "Bạn nghĩ Vương Phi - Tạ Đình Phong có giống một đôi hay không?".

Tạ Đình Phong và Vương Phi công khai nắm tay khi ra sân bay vài ngày trước - Ảnh: Internet Động thái của Lý Á Bằng cho thấy anh không hề cảm thấy khó chịu trước mối quan hệ của vợ cũ và Tạ Đình Phong. Bên cạnh đó, vài ngày trước vợ của tài tử họ Lý là Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ cũng lên tiếng bênh vực Vương Phi trước một bình luận tiêu cực về nữ diva này. Cụ thể, có người đã bình luận vào bài đăng của Hải Hà Kim Hỷ rằng: "Chị hơn cái bà Vương Phi kia nhiều". Khi này, bà xã Lý Á Bằng đã thẳng thắn đáp trả: "Bạn đừng nói vậy nhé. Chị Phi là mẹ của Lý Yên, cũng là thần tượng của tôi". Lý Yên không hề bài xích người yêu mới của bố mẹ như lời đồn - Ảnh: Internet Theo truyền thông Trung Hoa, hiện tại Lý Á Bằng và Vương Phi đều giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Con gái chung của cả hai là Lý Yên cũng có thái độ hòa nhã với người mới của hai vị phụ huynh là Tạ Đình Phong và Hải Hà Kim Hỷ.

Tài tử Lý Á Bằng mừng thôi nôi con gái Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của con gái nhỏ, Lý Á Bằng cũng tiết lộ tên thật của cô bé.

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