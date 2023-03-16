Tài tử Lý Á Bằng mừng thôi nôi con gái

Sao quốc tế 16/03/2023 23:58

Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của con gái nhỏ, Lý Á Bằng cũng tiết lộ tên thật của cô bé.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây Lý Á Bằng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh gia đình 3 người trong tiệc mừng sinh nhật một tuổi của con gái. Trong khi nam diễn viên mặc comple lịch lãm và trẻ trung thì bà xã Hải Hà Kim Hỷ thì bế con và dựa vào vai chồng.

Tài tử Lý Á Bằng mừng thôi nôi con gái - Ảnh 1

"Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Lý Hạ! Cuộc sống là vô tận và thế giới có biết bao điều để mong chờ." - đây đồng thời là lần đầu mà Lý Á Bằng công bố tên thật của con gái nhỏ.

Dù bé Lý Hạ mới chỉ một tuổi, vợ chồng Lý Á Bằng đã lên kế hoạch cho con đi học mẫu giáo. Hải Hà Kim Hỷ tiết lộ con gái sẽ được học tôi ngôi trường được tài tử họ Lý gây dựng từ năm 2014, hiện sở hữu lượng học sinh ổn định.

Tài tử Lý Á Bằng mừng thôi nôi con gái - Ảnh 2

Vợ chồng Lý Á Bằng kể từ khi kết hôn đến nay chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn rạn nứt nào, họ thường xuyên cùng nhau đi mua sắm và dạo phố. Cũng kể từ lúc lấy vợ, tài tử họ Lý cởi mở hơn và còn thường xuyên chia sẻ về con trên mạng xã hội với tâm trạng vui vẻ.

Được biết, Hải Hà Kim Hỷ rất được lòng mẹ chồng và cả con gái riêng của Lý Á Bằng là Lý Yên. Cặp đôi "mẹ kế - con chồng" thường bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm và dạo phố.

Tài tử Lý Á Bằng mừng thôi nôi con gái - Ảnh 3

Trước khi kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng từng có một đời vợ là nữ diva Vương Phi. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, tuy chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng cặp đôi vẫn được nhận xét là khá "tâm đầu ý hợp".

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