Phản ứng của Trần Vỹ Đình sau khi chạm mặt 'tình cũ' Thái Trác Nghiên

Ngoài ra, nam diễn viên cũng từ chối trả lời về chuyện tình cảm với siêu mẫu Hà Tuệ. Trước đó, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho biết Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ đã chính thức chia tay.

Gần đây, trang HK01 đưa tin, Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên đã "chạm mặt" nhau tại sự kiện giới thiệu dự án phim mới của công ty giải trí Anh Hoàng.

Về mối quan hệ với bạn gái cũ Thái Trác Nghiên, Trần Vỹ Đình chia sẻ không cảm thấy xấu hổ hay có bất kỳ vấn đề nào ái ngại khi gặp lại thành viên nhóm Twins. Anh cho biết đây không phải lần đầu tiên cả hai cùng dự một sự kiện. Ở một số sự kiện trước đây, họ có chào hỏi nhau trong hậu trường .

Trái với chia sẻ của Trần Vỹ Đình, anh và tình cũ không có bất kỳ tương tác nào tại sự kiện. Khi bị xếp đứng gần nhau chụp ảnh, Thái Trác Nghiên tỏ ra lúng túng, trong khi Trần Vỹ Đình có ý tránh né đồng nghiệp.

Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên từng trải qua thời gian hẹn hò kéo dài 5 năm. Họ chia tay vào năm 2015. Khi mới hẹn hò, chuyện tình của cả hai không được công chúng đón nhận, bởi lẽ Thái Trác Nghiên vừa ly hôn, còn Trần Vỹ Đình kém tiếng hơn bạn gái. Sau này khi Trần Vỹ Đình dần có danh tiếng tại thị trường Trung Quốc, cặp đôi không còn mặn nồng như xưa và cuộc tình đi đến kết thúc.

Ở tuổi 38, Thái Trác Nghiên có mối tình hơn 2 năm với Thạch Hằng Thông. Thiếu gia họ Thạch là con trai của "ông trùm mạt chược" Thạch Giám Huy - một doanh nhân giàu có nổi tiếng trong lĩnh vực sòng bài, bất động sản, khách sạn... tại Hong Kong.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, được biết đến qua loạt phim như Cổ kiếm kỳ đàm, Hoạt sắc sinh hương, Thiếu niên tứ đại danh bổ, Túy Linh Lung, Lão Cửu Môn. Năm 2021, anh bị chụp ảnh đi chơi cùng siêu mẫu Hà Tuệ. Trước nghi vấn hẹn hò, cả hai không đưa ra phản hồi.