Siêu sao Keanu Reeves phản ứng hài hước khi fan hâm mộ đề nghị kết hôn

Sao quốc tế 16/03/2023 10:31

Ngôi sao "John Wick" đã có câu trả lời nhanh chóng và sâu sắc cho một khán giả ''đa tình'' khiến nhiều người phải bật cười.

Keanu Reeves đã có câu trả lời xuất sắc khi một người hâm mộ ngỏ lời cầu hôn anh ấy.

Siêu sao Keanu Reeves phản ứng hài hước khi fan hâm mộ đề nghị kết hôn - Ảnh 1

Tờ Variety đưa tin, nam diễn viên đã phát biểu tại buổi chiếu phim “John Wick: Chapter 4” của Liên hoan phim SXSW vào thứ Hai và đề cập rằng anh ấy đã giữ chiếc đồng hồ và nhẫn cưới của nhân vật trong loạt phi.

Vào thời điểm đó, một số khán giả đã hét lên cuồng nhiệt: “Anh sẽ cưới em nhé!”

Siêu sao Keanu Reeves phản ứng hài hước khi fan hâm mộ đề nghị kết hôn - Ảnh 2

Keanu Reeves tại buổi chiếu đặc biệt của SXSW "John Wick: Chapter 4."

Reeves đã hài hước trả lời, "Vâng, hãy cẩn thận với những gì bạn ước nhé."

Ngôi sao “Matrix” gần đây nhất được cho là có mối quan hệ với nghệ sĩ Alexandra Grant. Cặp đôi được cho là đã gặp nhau vào năm 2009 và xác nhận họ có một mối quan hệ lãng mạn vào năm 2019.

Siêu sao Keanu Reeves phản ứng hài hước khi fan hâm mộ đề nghị kết hôn - Ảnh 3

Keanu Reeves và Alexandra Grant vào năm 2022.

Tài tử Reeves chưa từng kết hôn, trừ khi bạn tin và tính thời gian gian anh ấy có thể kết hôn với nữ diễn viên Winona Ryder một cách tình cờ trong một bộ phim nổi tiếng của hai người.

Nữ diễn viên Winona Ryder là một người đẹp Hollywood nổi tiếng từng tiết lộ một suy nghĩ hài hước của mình khi cô tin rằng mình đã cưới tài tử Keanu Reeves trong suốt 26 năm qua, bởi họ đã từng đóng chung cảnh thề nguyền trước một vị linh mục thật sự khi diễn cảnh hôn lễ trong phim “Dracula” (1992).

Siêu sao Keanu Reeves phản ứng hài hước khi fan hâm mộ đề nghị kết hôn - Ảnh 4
Cảnh kết hôn trong phim “Dracula” (1992)

Theo Huffpost

Người diễn đỉnh nhất The Glory 2

Người diễn đỉnh nhất The Glory 2

Dù xuất hiện không nhiều nhưng nữ diễn viên này lại được khen ngợi hết lời về diễn xuất của mình ở The Glory 2.

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