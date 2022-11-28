HOT: Son Ye Jin đã hạ sinh con trai đầu lòng cho Hyun Bin

Hiện tại, cả Son Ye Jin và em bé đều khỏe mạnh.

Ngày 27/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã chào đón con trai đầu lòng. Công ty quản lý của 2 nghệ sĩ cũng đã xác nhận thông tin trên.

Hiện tại, cả Son Ye Jin và em bé đều khỏe mạnh. Nữ diễn viên dự định sẽ nghỉ ngơi tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Yeoksam-dong, Seoul.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, Son Ye Jin dự kiến sẽ sinh con vào tháng 12, nhưng em bé đã chào đời sớm. Hyun Bin và Son Ye Jin vừa tổ chức đám cưới thế kỷ vào cuối tháng 3 vừa qua và đón con đầu lòng trong cùng năm.

Rất đông người hâm mộ đã để lại lời chúc phúc cho gia đình nhỏ của Hyun Bin và Son Ye Jin. Sau khi thông báo mang thai, Son Ye Jin hạn chế xuất hiện, tập trung dưỡng thai. Hyun Bin chứng tỏ anh là ông bố chiều con số 1 khi mua xe nôi siêu sang giá 24,8 triệu đồng, đồng thời cân nhắc lịch ra nước ngoài quay phim để ở bên chăm sóc Son Ye Jin lâm bồn.

Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ hồi tháng 3, sau đó sang Mỹ hưởng tuần trăng mật. Đôi nghệ sĩ công khai yêu nhau hồi tháng 1/2021.

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