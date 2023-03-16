Ngô Kỳ Long cùng con trai 4 tuổi tổ chức sinh nhật cho Lưu Thi Thi, 'đập tan' tin đồn rạn nứt hôn nhân

Sao quốc tế 16/03/2023 13:46

Mới đây, gia đình Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã chụp ảnh chung ở Đài Bắc.

Vào ngày 15/3, trang QQ đưa tin, Ngô Kỳ Long tổ chức sinh nhật cho vợ Lưu Thi Thi. Cụ thể, nam diễn viên đã đặt phòng riêng tại nhà hàng ở quận Trung Sơn, Đài Bắc (Đài Loan), tự tay chuẩn bị tiệc, chăm sóc con trai và mời bạn bè thân thiết đến chúc mừng bà xã. Sau khi Lưu Thi Thi làm việc xong, cô kín đáo đến nhà hàng dự tiệc. 

Trước đó, mối quan hệ của vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi bị nghi vấn tan vỡ vì nam diễn viên không có bất kỳ động thái chúc mừng sinh nhật vợ vào ngày 10/3. Do đó, loạt hình ảnh đoàn tụ này đập tan tin đồn cặp sao rạn nứt hôn nhân được lan truyền trong thời gian qua.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trải qua 4 năm hẹn hò. Năm 2015, hai người nên duyên vợ chồng. Năm 2019, con trai họ chào đời và được bố mẹ đặt tên Bộ Bộ - lấy hai chữ đầu của phim Bộ bộ kinh tâm - tác phẩm se duyên cho Thi Thi và Ngô Kỳ Long hồi năm 2011. Từ khi kết hôn, họ dính rất nhiều tin đồn như Ngô Kỳ Long vô sinh, Ngô Kỳ Long yêu nữ trợ lý...

Trước những thông tin tiêu cực về đời tư, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi lên tiếng phủ nhận. Họ khởi kiện blogger loan tin sai sự thật Trương Tiểu Hàn. Dù vậy, tin đồn hai ngôi sao kết thúc hôn nhân vẫn không dừng lại.

Sau gần 5 năm chung sống, cả hai đón con trai đầu lòng. Vợ chồng anh hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,7 tỷ USD. Sau khi kết hôn, vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi kín tiếng đời tư, hiếm khi bày tỏ tình cảm cho nhau trên mạng xã hội và truyền thông.

Bên cạnh đó, Ngô Kỳ Long thông báo tạm dừng đóng phim. Tài tử Đài Loan cho biết muốn trở thành người đồng hành xuyên suốt bên con trong quá trình trưởng thành, san sẻ gánh nặng nuôi dạy và chăm sóc con với Lưu Thi Thi. Do đó, anh chủ động giảm khối lượng công việc, chỉ nhận lời ghi hình các show giải trí.

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