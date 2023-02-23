Lưu Thi Thi cặp kè tình trẻ vì hôn nhân với Ngô Kỳ Long đã đổ vỡ?

Cuộc hôn nhân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long được cho là đang trên bờ vực đổ vỡ và nữ diễn viên hiện cũng đã có tình mới là một người đàn ông trẻ tuổi.

Kết hôn từ năm 2015 nhưng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi rất kín tiếng chuyện hôn nhân, cặp đôi cũng ít khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Trước đây, cả hai thường cùng nhau tới sự kiện và chăm con nhưng thời gian gần đây lại rất ít xuất hiện bên nhau.

Vào đầu năm nay, Ngô Kỳ Long đăng ảnh một mình đi dạo bên bờ sông. Nam diễn viên trông khá buồn bã và phiền muộn, uống bia hóng gió. Khi ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, tình trạng của anh cũng không được tốt, khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của anh và Lưu Thi Thi đang trên đà đổ vỡ.

Giữa loạt nghi vấn hôn nhân không hạnh phúc, Lưu Thi Thi không hề lên tiếng giải thích hay bác bỏ điều gì. Trong thời gian này, cô và hai người bạn của mình rủ nhau đi chơi. Khi ngồi ghế xoay chơi, nữ diễn viên ngã đầu vào vai một người bạn khác giới và biểu cảm rất vui vẻ. Điều này càng làm củng cố lập luận ly hôn của cô và Ngô Kỳ Long.

Tuy nhiên, trong một bức ảnh được đăng tải, Lưu Thi Thi đã để lộ 3 chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của mình. Có thể thấy, đây là chi tiết chứng minh hôn nhân của cô vẫn yên ổn.

Theo người hâm mộ của Lưu Thi Thi, 3 chiếc nhẫn trên tay của nữ diễn viên là nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn đôi. Bên cạnh đó, từ đầu đến cuối thì Ngô Kỳ Long vẫn chưa hề tháo nhẫn cưới càng chứng tỏ hôn nhân của họ vẫn êm ấm và hạnh phúc.

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