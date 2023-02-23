Đường đường là mỹ nhân thuộc lứa 85 huyền thoại nhưng Lưu Thi Thi lại bị loạt sao nam từ chối vì lý do này?

Phim mới của Lưu Thi Thi mới đây vẫn chưa thể bắt đầu quá trình quay do không có nam diễn viên nào nhận lời.

Tuy không nổi đình nổi đám như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh, thế nhưng Lưu Thi Thi cũng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng lứa 85 của Cbiz. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mỹ nhân họ Lưu cũng có trong tay không ít các vai diễn để đời khiến nhiều người phải nhớ tới tên mình.

Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Mới đây, Lưu Thi Thi đã tái xuất trong bộ phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn. Ở dự án này, cô đóng cặp cùng đàn em Lưu Vũ Ninh. Từ ảnh hậu trường, nàng tiểu hoa nhận được vô số lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp dù đã bước sang độ tuổi không còn tuổi teen như trước.

Ngoài Nhất Niệm Quan Sơn, còn có thông tin cho biết Lưu Thi Thi là nữ chính đã được định sẵn của dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Dẫu vậy cho đến nay dự án vẫn không thể tìm ra nam chính để sánh đôi cùng người đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp của Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Được biết phía đoàn làm phim đã nhiều lần mời Trần Hiểu vào vai nam chính của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên nhưng không được chấp thuận. Điều này ngay lập tức được netizen cho rằng phải chăng vị thế lẫn tầm vóc của Lưu Thi Thi đã giảm sút đáng kể khi còn ai muốn hợp tác chung.

Nếu phim của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng tìm được nam chính là những ngôi sao có tiếng thì Lưu Thi Thi lại chỉ chọn được sao nam kém tiếng.

Rộ tin Lưu Thi Thi đóng chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp, tái hợp với 'tình cũ' từng gây tiếng vang một thời? Trong khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng chưa phát sóng thì thông tin của phần Trúc Nghiệp tiếp theo đã được netizen bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-uong-la-my-nhan-thuoc-lua-85-huyen-thoai-nhung-luu-thi-thi-lai-bi-loat-sao-nam-tu-choi-vi-ly-do-nay-559120.html