Lưu Thi Thi khiến netizen ngây ngất với loạt ảnh dịu dàng khoe sắc bên hoa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Lưu Thi Thi đầy khí chất dịu dàng, đằm thắm khoe sắc bên hoa. Có thể thấy giữa background ngập tràn sắc hoa rực rỡ cô nàng chọn trọn trang phục cây trắng đơn giản nhưng khéo tôn lên nhan sắc xinh đẹp mà không bị sắc hoa dìm xuống.

Nhan sắc của Lưu Thi Thi nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Nữ diễn viên luôn được yêu mến bởi khí chất dịu dàng, thanh tao, đời sống ít scandal. Không chạy theo mốt thời thượng mà với cô trang phục phải mang đến cảm giác thoải mái, phù hợp với bản thân nhất.

Lưu Thi Thi được coi là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết. Không chỉ có nhan sắc người đẹp còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong nhiều phim. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô kết hôn với Ngô Kỳ Long và sinh con trai đầu lòng vào năm 2019.

Trở lại sau khi sinh con, cô tham gia bộ phim Tôi Thân Yêu nhưng bị chê diễn dở, đài từ tệ. Năm 2020, nữ diễn viên góp mặt trong dự án Lưu Kim Tuế Nguyệt và bị so sánh với Nghê Ni.

Sau hai dự án thất bại, Lưu Thi Thi không nhận phim mới. Cô cũng hạn chế tham gia sự kiện thương mại. Khán giả lo ngại việc người đẹp ít xuất hiện trên màn ảnh khiến tên tuổi cô mất dần sức hút, nhất là khi diễn xuất của Lưu Thi Thi bị đánh giá không tiến bộ trong 10 năm qua.

Năm 2022, Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn đóng chính cùng Lưu Vũ Ninh. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau 2 năm vắng bóng. Dự án này được xem là tác phẩm chấm dứt thời kỳ ảm đạm sự nghiệp cho Lưu Thi Thi. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại cổ trang sau 5 năm kể từ Túy Linh Lung (2017). Bộ phim được kỳ vọng thành công giúp Lưu Thi Thi lấy lại tên tuổi như thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 2, Bộ Bộ Kinh Tâm.