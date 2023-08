Lưu Thi Thi khiến netizen ngây ngất với loạt ảnh dịu dàng khoe sắc bên hoa

Thời gian gần đây, có thông tin Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp sẽ do Lưu Thi Thi và La Vân Hi đóng chính. Tin đồn chưa được xác thực thì mới đây, có thông tin nam chính của phần này không phải La Vân Hi mà là nam thần Tiêu Chiến.