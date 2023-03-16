Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ

Sao quốc tế 16/03/2023 17:30

Sau thời gian dài gắn liền tên tuổi với các bộ phim ngôn tình, cổ trang, Dương Mịch gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng mạnh mẽ trong "Cảm ơn bác sĩ".

Sau thời gian tên tuổi gắn liền các bộ phim ngôn tình, cổ trang, Dương Mịch gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng mạnh mẽ trong Cảm ơn bác sĩ. Đảm nhận vai nữ bác sĩ chuyên nghiệp là một thử thách lớn với cô.

Để hóa thân vào vai này, cô đã phải đến bệnh viện để học tập, trải nghiệm như một bác sĩ thực thụ, thậm chí phải ghi nhớ và sử dụng thuần thục các thuật ngữ y học.

Dương Mịch chia sẻ: "Vai trò của tôi là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Nếu trong quá trình phẫu thuật không có động tác hay kỹ thuật chuyên nghiệp, mọi người sẽ đặt câu hỏi về độ tin cậy. Sau khi quay bộ phim này, tôi thấy để làm bác sĩ, ngoài việc có chuyên môn tốt còn cần cả tấm lòng yêu thương".

Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ - Ảnh 1Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ - Ảnh 2Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ - Ảnh 3

Bên cạnh hai gương mặt được yêu thích nhất nhì hiện nay là Dương Mịch và Bạch Vũ, bộ phim gây chú ý khi được đạo diễn bởi Trương Duệ và còn có sự góp mặt của các tên tuổi dày dặn kinh nghiệm diễn xuất như: Hề Mỹ Quyên, Trương Chí Kiên, Lưu Giai... Đặc biệt, sự tham gia của Quách Hiểu Đình và "người tình cũ" của Dương Mịch – Kiều Chấn Vũ cũng khiến mọt phim không khỏi phấn khích.

Theo Ifeng, Cảm ơn bác sĩ có rating cao nhất trong 5 năm qua, đối với các tác phẩm thuộc thể loại y khoa. Phim đạt tỷ suất lượt xem cao bởi đề tài không bị trùng giữa các tác phẩm chiếu cùng thời điểm. Bên cạnh đó, tác phẩm có nội dung, kịch bản tốt và dàn diễn viên nổi tiếng.

Sức hút của Dương Mịch khi hóa thân vào hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ - Ảnh 4

Cảm ơn bác sĩ được chuyển thể từ tiểu thuyết ICU 48 giờ, xoay quanh chủ đề y học nhằm tôn vinh những anh hùng thầm lặng trong ngành y đã bảo vệ tính mạng cho mọi người. Trong phim, Dương Mịch đảm nhận vai bác sĩ Tiêu Nghiên - một cô gái thông minh, bản lĩnh, tâm huyết với nghề. Trải qua biến cố chứng kiến hôn phu qua đời, Tiêu Nghiên chuyển công tác đến khoa cấp cứu.

 

Tại đây, cô gặp được Bạch Thuật (Bạch Vũ) - bác sĩ vô cùng tài giỏi, là trụ cột của bệnh viện, chuyên giải quyết những ca cấp cứu nghiêm trọng. Trong quá trình làm việc, phối hợp cứu chữa bệnh nhân, giữa Tiêu Nghiên và Bạch Thuật bắt đầu nảy sinh tình cảm.

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