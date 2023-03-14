Dương Mịch thăm con gái sau 3 năm không gặp mặt

Sao quốc tế 14/03/2023 23:53

Vì tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và bận rộn lịch trình, đã 3 năm Dương Mịch không thể đến thăm con gái của mình đang được gia đình chồng cũ nuôi dưỡng.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Dương Mịch đã bay từ Thâm Quyến đến Hong Kong vào cuối tuần vừa rồi với cha mẹ của mình và đem theo nhiều đồ chơi cho trẻ em. Đây được cho là các món quà mà gia đình cô tặng cho bé Tiểu Gạo Nếp.

Dương Mịch thăm con gái sau 3 năm không gặp mặt - Ảnh 1

Dương Mịch thăm con gái sau 3 năm không gặp mặt - Ảnh 2

Sau khi đáp máy bay tại Hương Cảng, Dương Mịch cùng bố mẹ đã nhận phòng khách sạn vào lúc nửa đêm. Hiện cô đã đoàn tụ với con gái của mình.

Được biết, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng ở Trung Quốc Đại lục và lịch trình công việc mà Dương Mịch đã không thể gặp con trực tiếp trong 3 năm qua. Lần gần nhất mà công chúng thấy nữ diễn viên xuất hiện bên con gái là vào năm 2020. Trong suốt thời gian qua, cô cố gắng duy trì tình cảm mẹ con bằng cách trò chuyện qua video.

Bé Tiểu Gạo Nếp hiện tại 8 tuổi và được ông bà nội tại Hong Kong chăm sóc. Bé có thể nói thành thạo cả 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung phổ thông và tiếng Quảng Đông. Vì xa mẹ lâu ngày, Tiểu Gạo Nếp rất quấn quýt bên cha và ông bà nội.Dương Mịch thăm con gái sau 3 năm không gặp mặt - Ảnh 3

Vì ít gặp con, trong suốt thời gian dài, Dương Mịch bị dư luận chỉ trích là "bà mẹ ích kỷ", chỉ quan tâm đến sự nghiệp và yêu đương trai gái mà bỏ bê con mình. Trong khi đó, Lưu Khải Uy lại được khen vì chấp nhận sự nghiệp bị thụt lùi mà dành thời gian chăm con.

Trước đó, xuất hiện thông tin là bé Tiểu Gạo Nếp sẽ về sống cùng với Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn. Ông Lưu Đan đã lên tiếng phủ nhận việc này, ông nói: “Điều này lại càng không thể nào!”.

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