Trương Bá Chi: 'Tôi vẫn luôn chúc phúc cho Tạ Đình Phong và Vương Phi từ những ngày đầu tiên''

Sao quốc tế 16/03/2023 23:29

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Trương Bá Chi lại không hề thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào trước "cái nắm tay" gây náo loạn sân bay của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây khi đang livestream, Trương Bá Chi đã được một khán giả hỏi về cảm nghĩ của việc Tạ Đình Phong công khai nắm tay Vương Phi và cuối tuần qua. Nữ minh tinh họ Trương khi này trả lời khá thoải mái và không có bất kỳ khó chịu nào: "Kể từ ngày đầu tiên họ ở bên nhau, tôi đã chúc phúc cho họ với 100% chân thành".

Trương Bá Chi: 'Tôi vẫn luôn chúc phúc cho Tạ Đình Phong và Vương Phi từ những ngày đầu tiên'' - Ảnh 1

Sau chia sẻ trên, nhiều cư dân mạng đã bình phẩm về sự việc Tạ Đình Phong "tuyên bố tình yêu" với Vương Phi, đa số cảm thấy thương cho Trương Bá Chi vì cô phải chăm lo cho 3 đứa trẻ trong khi chồng cũ thì vui vẻ tận hưởng bên người yêu. Trên các MXH lớn như Weibo hay các tờ báo mạng 163, QQ,... xuất hiện hàng loạt chỉ trích chuyện tình của Tạ Đình Phong và Vương Phi như: "Tra nam, tiện nữ", "Hai kẻ giống nhau, tận hưởng thứ tình yêu ích kỷ", "Cả đời không bận tâm con cái thì hay ho ở chỗ nào?",...

Trương Bá Chi: 'Tôi vẫn luôn chúc phúc cho Tạ Đình Phong và Vương Phi từ những ngày đầu tiên'' - Ảnh 2

Biên kịch Lưu Tín Đạt đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung: "Hai người họ - với tư cách là người của công chúng, người bỏ con cho chồng nuôi, người để con cho vợ chăm, để đến với nhau. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, cần được lên án nghiêm khắc".

Ý kiến của Lưu Tín Đạt được nhiều người đồng tình và bảo vệ. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Tạ Đình Phong và Vương Phi là "định mệnh" của nhau vì sau nhiều lần tan hợp, trải qua bao sóng gió thì cặp đôi vẫn tìm về với nhau.

Trương Bá Chi: 'Tôi vẫn luôn chúc phúc cho Tạ Đình Phong và Vương Phi từ những ngày đầu tiên'' - Ảnh 3

Tạ Đình Phong và Vương Phi đã yêu đương từ năm 2000, sau đó chia tay khi Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi rồi lại tái hợp vào năm 2014 khi cả hai đều đã ly hôn. Trải qua hơn 2 thập kỷ bên nhau, cả hai trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, những tin đồn chia tay gần như không tác động đến mối quan hệ của họ.

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