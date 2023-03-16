Con dâu 'vua sòng bài' Hà Hồng Sân phủ nhận tin đồn mang thai lần 3

Tin đồn mang thai lần 3 khiến cho nữ người mẫu Hề Mộng Dao bị nhiều người gièm pha là "máy đẻ" cho gia tộc họ Hà.

Mới đây, Hề Mộng Dao đã bị nghi ngờ đang mang thai lần 3 với ông xã Hà Du quân. Một cư dân mạng đã chỉ ra điểm bất thường trong bức ảnh mà nữ người mẫu đăng tải khi đi dự đám cưới bạn thân cho thấy vòng hai của cô nhô cao bất thường.

Theo đó, Hề Mộng Dao mặc chiếc đầm dài khoe trọn bờ vai quyến rũ, nhưng phần bụng lại có thiết kế khá lùm xùm. Chính chi tiết này khiến cho nữ người mẫu bị nghi tiếp tục mang bầu cho gia đình họ Hà.

Trước tin đồn mang thai lần 3, Hề Mộng Dao đã trả lời bình luận một khán giả trên trang cá nhân của mình. Theo đó, cô phủ nhận sự việc nhưng không quên gửi lời cảm ơn đến những ai luôn quan tâm đến cô.

Tuy vậy, đây không phải là lần đầu mà Hề Mộng Dao vướng phải nghi ngờ mang thai. Nhưng ở những lần trước đó thì cô đều khéo léo đáp trả bằng hình ảnh vóc dáng thon gọn của mình.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân kết hôn vào năm 2019, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 10 cùng năm, nhiều tin đồn cho rằng cô phải vội vã sinh con để được mẹ chồng chấp thuận và giành quyền thừa kế tài sản. Bản thân nữ siêu mẫu từng chia sẻ, sau khi sinh con trai, cô mắc chứng trầm cảm nặng khi phải đối diện với loạt tin tức tiêu cực từ truyền thông. Vào tháng 11/2021, Hề Mộng Dao tiếp tục sinh cho ông xã một cô con gái.

Tuy làm dâu hào môn, nhưng cuộc hôn nhân của Hề Mộng Dao luôn vướng vào nhiều ồn ào không hay, nhất là những tin đồn về việc chồng cô lăng nhăng, ngoại tình sau lưng vợ. Cũng vì những scandal tình ái của chồng mà netizen cho rằng siêu mẫu họ Hề đã phải "ngậm đắng nuốt cay" khi làm dâu hào môn.

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