Vẻ đẹp quyến rũ của bà hoàng cảnh nóng Thư Kỳ ở tuổi 46

Sao quốc tế 05/01/2023 18:30

Nhan sắc của Thư Kỳ ở tuổi 46 vẫn dư sức khiến cánh mày râu phải điêu đứng.

Nữ diễn viên Thư Kỳ thời gian gần đây trở thành gương mặt đại diện của một thương hiệu trang sức quốc tế. Trong bộ ảnh được thương hiệu này đăng tải, dù cho đã bước sang độ tuổi U50 nhưng nhan sắc của bà hoàng cảnh nóng một thời vẫn dư sức khiến cánh mày râu phải điêu đứng. 

Vẻ đẹp quyến rũ của bà hoàng cảnh nóng Thư Kỳ ở tuổi 46 - Ảnh 1
Thư Kỳ - Ảnh: Internet

Hiếm có mỹ nhân nào dù đã chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn sở hữu làn da mượt mà, đôi mắt sáng và khuôn miệng gợi cảm như nữ diễn viên. Dù không còn ở thời điểm đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp nhưng người đẹp hiện vẫn được nhiều thương hiệu yêu chuộng. Cuộc sống của cô hiện tại diễn ra vô cùng vui vẻ và tận hưởng những giây phút yên bình sau thời gian dài đóng phim. 

Vẻ đẹp quyến rũ của bà hoàng cảnh nóng Thư Kỳ ở tuổi 46 - Ảnh 2
Vẻ đẹp quyến rũ của bà hoàng cảnh nóng Thư Kỳ ở tuổi 46 - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân họ Thư ở tuổi 46 - Ảnh: Internet

Cô và ông xã Phùng Đức Luân không có kế hoạch sinh con dù kết hôn nhiều năm. Hiện cả hai vẫn ưu tiên đeo đuổi đam mê phát triển sự nghiệp trong showbiz. Ở tuổi U50, Thư Kỳ vẫn luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện bởi sự trẻ trung, xinh đẹp như hình ảnh thời đôi mươi.

Vẻ đẹp quyến rũ của bà hoàng cảnh nóng Thư Kỳ ở tuổi 46 - Ảnh 4
Cô nàng sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh: Internet

Lâm Lập Tuệ, còn được biết đến với nghệ danh Thư Kỳ, là nữ diễn viên kiêm người mẫu người Đài Loan. Thư Kỳ từng đứng vị trí thứ 17 trong Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc của Forbes vào năm 2013, thứ 23 vào năm 2014, thứ 32 vào năm 2015, thứ 48 vào năm 2017, và thứ 90 vào năm 2019.

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Từ khóa:   Thư Kỳ nhan sắc thư kỳ sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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