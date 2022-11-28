Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện chung khung hình với ông xã Phùng Đức Luân, có hạnh phúc viên mãn như lời đồn?

Sao quốc tế 28/11/2022 21:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi phấn khích trước khoảnh khắc Thư Kỳ chụp ảnh chung với ông xã Phùng Đức Luân trong sự kiện âm nhạc của Trịnh Y Kiện.

Mới đây, Thư Kỳ nhận được sự quan tâm sau khi đăng tải ảnh bên ông xã Phùng Đức Luân khi cả hai tham dự sự kiện âm nhạc của Trịnh Y Kiện. Trong ảnh, cặp đôi đeo khẩu trang kín nhưng vẫn thể hiện tình cảm dành cho nhau khước ống kính. Chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh Thư Kỳ chung khung hình với Phùng Đức Luân đã nhanh chóng gây "bão mạng" cũng như lọt vào từ khóa tìm kiếm.

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện chung khung hình với ông xã Phùng Đức Luân, có hạnh phúc viên mãn như lời đồn? - Ảnh 1Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện chung khung hình với ông xã Phùng Đức Luân, có hạnh phúc viên mãn như lời đồn? - Ảnh 2

Sau khi kết hôn, Phùng Đức Luân và Thư Kỳ ít xuất hiện chung cùng nhau. Họ thỉnh thoảng vẫn chia sẻ hình đối phương trong những dịp đặc biệt, có đôi khi là ảnh "dìm hàng". Tuy nhiên, kết hôn 6 năm, số lần họ chụp ảnh chung hiếm hoi. Thư Kỳ và Phùng Đức Luân cũng bận rộn với công việc, có lúc vài tháng họ không gặp nhau. Dẫu vậy, tình yêu kỳ lạ và ngọt ngào của họ vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện chung khung hình với ông xã Phùng Đức Luân, có hạnh phúc viên mãn như lời đồn? - Ảnh 3Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện chung khung hình với ông xã Phùng Đức Luân, có hạnh phúc viên mãn như lời đồn? - Ảnh 4

Phùng Đức Luân là người bạn trai thân thiết gắn bó với Thư Kỳ hơn 20 năm nay. Cả hai ban đầu là bạn bè, sau đó là người yêu và cuối cùng là vợ chồng. Họ kết hôn năm 2016 bằng một tuyên bố đơn giản, bộ ảnh cưới đẹp và gần gũi.

 

Từng có tin đồn rằng Phùng Đức Luân và Thư Kỳ ly hôn do không sinh con hoặc rạn nứt tình cảm, có khi là vì ít tương tác trên mạng. Nhưng thực tế, đôi tình nhân này vẫn rất ngọt ngào bên nhau nhưng không muốn tiết lộ quá nhiều với báo chí truyền thông. Có đôi lúc cả hai vợ chồng ít liên lạc vì công việc bận rộn nhưng khi ở bên nhau họ vẫn rất ngọt ngào.

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