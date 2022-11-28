Hướng Hàm Chi lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với Ngô Lỗi

Vừa qua nữ diễn viên Hướng Hàm Chi đã phủ nhận chuyện hẹn hò của mình với tài tử Ngô Lỗi thông qua một buổi phát sóng trực tiếp.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây khi livestream cùng bạn của mình, Hướng Hàm Chi đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò của cô và nam diễn viên Ngô Lỗi. Cụ thể, người đẹp nói: "Mọi người làm sao thế, tôi và Ngô Lỗi không có yêu nhau".

Hướng Hàm Chi phủ nhận chuyện hẹn hò của cô và nam diễn viên Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cũng trong buổi phát sóng này, Hướng Hàm Chi cũng phủ nhận việc mình và nam nghệ sĩ Châu Dực Nhiên có mối quan hệ tình cảm.

Được biết, tin đồn Ngô Lỗi và Hứa Hàm Chi hẹn hò sau khi hợp tác với nhau trong bộ phim Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió. Đến tháng 8/2022, sau khi Ngô Lỗi đã vô tình để lộ màn hình wechat của mình lúc đang livestream, một tài khoản đã dùng ảnh đại diện rất giống với minh tinh họ Hướng khiến tin tức này bùng lên một lần nữa.

Tuy nhiên, chiếc ảnh đại diện kia đã nhanh chóng được người hâm mộ của Hướng Hàm Chi tìm ra sự thật phía sau. Theo đó, nữ diễn viên họ Hướng chưa từng công bố avata Wechat nên đây chưa chắc là tài khoản của cô. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng bức ảnh này trông giống với chú chó cưng của Ngô Lỗi hơn nhiều.

Đến cuối tháng 10 vừa qua, trang cá nhân của Ngô Lỗi hiển thị tình trạng hiện tại là "đang độc thân". Đây được xem là động thái của nam tài tử ngầm phủ nhận tin hẹn hò với Hướng Hàm Chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-ham-chi-len-tieng-phu-nhan-tin-don-hen-ho-voi-ngo-loi-529363.html