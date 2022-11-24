Gặp lại dàn nam thần cổ trang 'vạn người mê' năm 2022: Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi bùng nổ, Dương Dương vững phong độ làm bao con tim xao xuyến

Thương Lan Quyết là một trong 3 bộ phim hot nhất hè 2022. Màn bùng nổ của phim giúp cho Vương Hạc Đệ từ một nam diễn viên có sự nghiệp mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm, thậm chí được mang ra so sánh với Cung Tuấn, Lý Hiện.

Trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã gây bất ngờ bởi nhan sắc thăng hạng vượt bậc của mình trong tạo hình Nguyệt Tôn Đông Phương Thanh Thương. So với "đồng phục tiên hiệp" thường thấy ở các phim cổ trang thì Đông Phương Thanh Thương có những outfit vừa vặn, tôn dáng với sắc đen nổi bật và họa tiết tinh tế, toát ra bá khí của đại ma đầu xưng bá thiên hạ. Cùng với đó là vẻ điển trai của Vương Hạc Đệ cũng gây thương nhớ khiến khán giả không khỏi cảm thán đây chính là đại ma đầu đẹp trai nhất tam giới từ trước đến nay.

Ngô Lỗi

Sau khi Tinh Hán Xán Lạn được ra mắt khán giả, Ngô Lỗi đã chính thức từ bỏ được hình tượng sao nhí một thời để chính thức bước chân vào hàng ngũ nam thần thế hệ mới của Cbiz. Khuôn mặt điển trai góc cạnh, diễn xuất chắc tay cộng với ưu thế về vóc dáng đã giúp Ngô Lỗi chiếm trọn tình cảm của mình và nhiều khán giả Hoa ngữ.

Nhân vật Lăng Bất Nghi do Ngô Lỗi thủ vai đã để lại ấn tượng vô cùng mãnh liệt trong lòng người xem. Với chiều cao hơn 1m8, thân hình săn chắc, vai rộng eo hẹp lại tràn trề sức trẻ cùng khả năng cưỡi ngựa điêu luyện, Ngô Lỗi đã thành công mê hoặc những trái tim của khán giả nữ. Mỗi lần xuất hiện, Lăng Bất Nghi đều mang đến thần thái ngút ngàn, khí chất thanh cao có sự bí ẩn.

Trần Hiểu

Xem Mộng Hoa Lục, bên cạnh "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, người xem còn chú ý đến nhân vật Cố Thiên Phàm – Trần Hiểu. Một Cố Thiên Phàm được người người gọi là Diêm vương sống, là phó sứ Hoàng thành ti sở hữu võ công cao cường, thông minh tuyệt đỉnh. Một gương mặt cực phẩm, nhưng hành sự hiểm độc, thủ đoạn ngang tàng,... trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người, ánh mắt của Trần Hiểu thực sự khiến người khác không khỏi trầm luân.

Trước đây, Trần Hiểu sớm đã được công nhận là mỹ nam cổ trang từ Lục Trinh Truyền Kỳ, Thần Điêu Hiệp Lữ đến Ngũ Thử Náo Đông Kinh, mỗi một tạo hình cổ trang đều rất kinh điển, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem. Vài năm trở lại đây, Trần Hiểu cũng hiếm khi tham gia đóng dòng phim này. Trần Hiểu được coi là gương mặt vàng trong làng mỹ nam cổ trang kinh điển, gương mặt trời sinh phù hợp với nam thần thời xưa.

Dương Dương

Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng nhận được sự mong đợi không kém trong năm 2022 này. Thế nhưng thành tích lại chẳng tốt chút nào. Bỏ qua vấn đề về kịch bản hay kỹ xảo, nhan sắc của Dương Dương có thể nói chính là điểm sáng lớn nhất của bộ phim.

Ngay từ những ngày đầu khai máy, tạo hình của Dương Dương đã trở thành tâm điểm của sự chú ý vì quả visual đầy ấn tượng của nam diễn viên. Đến với Thả Thí Thiên Hạ lần này, Dương Dương lần lượt hóa thân vào hai vai diễn Phong Lan Tức và Hắc Phong Tức, một đen một trắng, một dịu dàng nho nhã, một mạnh mẽ, khí khái, tràn đầy tinh thần võ hiệp làm khán giả u mê quên lối về.