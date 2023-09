Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan

Trẻ đẹp đầy sức sống, Thư Kỳ khiến người hâm mộ không nhận ra với bộ ảnh mướt mắt trên tạp chí Cosmopolitan.

Trên Weibo, khán giả khen ngợi Thư Kỳ 'thời trang và phong cách', 'sức hấp dẫn bất biến theo thời gian'...

Mỹ nhân tứ tuần diện váy xẻ ngực, khoe nhan sắc lộng lẫy, dáng vóc thon thả với đường cong Vệ nữ.

Bờ môi gợi cảm - điểm mạnh của Thư Kỳ - được cô phô diễn trọn vẹn trong bộ ảnh mới.

Thư Kỳ tuổi 46 vẫn giữ được vẻ đẹp nhiều sức hút và sự yêu mến của fan. Đời tư của cô giản dị, không ồn ào, cuộc sống không scandal, do đó cô có nhiều fan trung thành.

Hiện Thư Kỳ là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nữ trang, mỹ phẩm... lớn.

Weibo của Thư Kỳ có hơn 40 triệu lượt theo dõi

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi nổi đình đám. Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim 'nóng', chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua nhiều phim như 'Three Times', 'Sắc tình nam nữ', 'Phi thành vật nhiễu' (If You Are The One), 'Thích khách Nhiếp Ẩn Nương'...