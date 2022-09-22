Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan

Sao quốc tế 22/09/2022 09:15

Diễn viên Thư Kỳ gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong bộ ảnh trên tạp chí thời trang.

Thư Kỳ chụp bộ ảnh trên Cosmopolitan Trung Quốc tháng 10. Diễn viên mặc trang phục sắc màu, trang điểm, làm tóc phong cách rực rỡ.

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 1

Vẻ đẹp cổ điển của ngôi sao gốc Đài Loan. Đây là lần thứ 6 Thư Kỳ lên trang bìa tạp chí Cosmopolitan. Theo tờ Sina, trong năm 2022, Thư Kỳ lên trang bìa của 4 trong số 5 tờ tạp chí dành cho phụ nữ hàng đầu Trung Quốc.

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 2

Trẻ đẹp đầy sức sống, Thư Kỳ khiến người hâm mộ không nhận ra với bộ ảnh mướt mắt trên tạp chí Cosmopolitan.

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 3

Trên Weibo, khán giả khen ngợi Thư Kỳ 'thời trang và phong cách', 'sức hấp dẫn bất biến theo thời gian'...

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 4

Mỹ nhân tứ tuần diện váy xẻ ngực, khoe nhan sắc lộng lẫy, dáng vóc thon thả với đường cong Vệ nữ.

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 5

Bờ môi gợi cảm - điểm mạnh của Thư Kỳ - được cô phô diễn trọn vẹn trong bộ ảnh mới.

 

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 6

Thư Kỳ tuổi 46 vẫn giữ được vẻ đẹp nhiều sức hút và sự yêu mến của fan. Đời tư của cô giản dị, không ồn ào, cuộc sống không scandal, do đó cô có nhiều fan trung thành.

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 7

Hiện Thư Kỳ là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nữ trang, mỹ phẩm... lớn.

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 8

Weibo của Thư Kỳ có hơn 40 triệu lượt theo dõi

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi nổi đình đám. Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim 'nóng', chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua nhiều phim như 'Three Times', 'Sắc tình nam nữ', 'Phi thành vật nhiễu' (If You Are The One), 'Thích khách Nhiếp Ẩn Nương'...

Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan - Ảnh 9

Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân năm 2016, hôn nhân hạnh phúc và chưa sinh con.

 

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