Thư Kỳ khoe sắc lộng lẫy, vóc dáng 'không tuổi' trên tạp chí Cosmopolitan

Thư Kỳ chụp bộ ảnh trên Cosmopolitan Trung Quốc tháng 10. Diễn viên mặc trang phục sắc màu, trang điểm, làm tóc phong cách rực rỡ.
Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi nổi đình đám. Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim 'nóng', chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua nhiều phim như 'Three Times', 'Sắc tình nam nữ', 'Phi thành vật nhiễu' (If You Are The One), 'Thích khách Nhiếp Ẩn Nương'...