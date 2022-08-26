Ảnh chụp vội của Thư Kỳ và Trần Khôn như ảnh bìa tạp chí, dân tình rần rần hối thúc cả hai tái hợp trong phim mới

Sao quốc tế 26/08/2022 19:28

Thư Kỳ và Trần Khôn cùng tham gia sự kiện. Tại đây, hai ngôi sao đã xuất hiện với thần thái cuốn hút, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và truyền thông.

Mới đây, Thư KỳTrần Khôn cùng tham gia sự kiện. Tại đây, hai ngôi sao đã xuất hiện với thần thái cuốn hút, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và truyền thông. Những chủ đề như "Thư Kỳ quá đẹp", "Thư Kỳ - Trần Khôn thần nhan" lọt top hotsearch và được bàn luận nhiều nhất.

Ảnh chụp vội của Thư Kỳ và Trần Khôn như ảnh bìa tạp chí, dân tình rần rần hối thúc cả hai tái hợp trong phim mới - Ảnh 1
Ảnh chụp vội của Thư Kỳ và Trần Khôn như ảnh bìa tạp chí, dân tình rần rần hối thúc cả hai tái hợp trong phim mới - Ảnh 2

Thư Kỳ và Trần Khôn đã xuất hiện với thần thái cuốn hút, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và truyền thông - Ảnh: Internet

 

Khi nhìn loạt ảnh Trần Khôn và Thư Kỳ chụp tại hậu trường, khán giả mong muốn hai nghệ sĩ hợp tác thêm trong một dự án mới. "Những bức ảnh màu chụp vội nhưng trông như trang bìa tạp chí, còn những bức hình đen trắng lại mang màu sắc điện ảnh". "Tôi muốn được nhìn thấy họ đóng chung phim giống như Shirley Dương và Hồ Bát Nhất trong Tầm long quyết"... là một số bình luận.

Ảnh chụp vội của Thư Kỳ và Trần Khôn như ảnh bìa tạp chí, dân tình rần rần hối thúc cả hai tái hợp trong phim mới - Ảnh 3
Ảnh chụp vội của Thư Kỳ và Trần Khôn như ảnh bìa tạp chí, dân tình rần rần hối thúc cả hai tái hợp trong phim mới - Ảnh 4

Khán giả mong muốn hai nghệ sĩ hợp tác thêm trong một dự án mới - Ảnh: Internet

 

Khán giả cũng ngưỡng mộ tình bạn lâu năm của hai ngôi sao. Hiện tại, nữ diễn viên tham gia giảng dạy diễn xuất tại trường đào tạo nghệ thuật Sơn Hạ Học Đường của Trần Khôn. Cô gia nhập công ty Đông Thân Vị Lai do Châu Tấn và Trần Khôn thành lập.

Ảnh chụp vội của Thư Kỳ và Trần Khôn như ảnh bìa tạp chí, dân tình rần rần hối thúc cả hai tái hợp trong phim mới - Ảnh 5
Thư Kỳ hiện đang tham gia giảng dạy diễn xuất tại trường đào tạo nghệ thuật Sơn Hạ Học Đường của Trần Khôn - Ảnh: Internet

 

Thư Kỳ vẫn nghỉ ngơi sau khi đóng máy phim điện ảnh Tìm nàng từ năm 2021. Cô còn các dự án Thuận buồm xuôi gió, Người tình du côn nhưng chưa ra mắt. Trong thời gian đó, Thư Kỳ thường tham gia các show giải trí như Bắt đầu quay, Khai máy nào Điện ảnh, Vườn đào 50 km.

Ảnh chụp vội của Thư Kỳ và Trần Khôn như ảnh bìa tạp chí, dân tình rần rần hối thúc cả hai tái hợp trong phim mới - Ảnh 6
Thư Kỳ và Trần Khôn là những người bạn thân thiết ngoài đời vì có nhiều sở thích giống nhau - Ảnh: Internet

 

Cách đây 6 năm, Thư Kỳ và Trần Khôn đã cùng tham gia dự án điện ảnh Kẻ Trộm Mộ cùng với những cảnh quay vô cùng tình cảm. Thư Kỳ từng chia sẻ cả hai có rất nhiều điểm chung như cực kỳ yêu thích với đồ ăn. Mỗi khi gặp được đồ ăn ngon đều vui vẻ như những đứa trẻ. Chính vì thế, sau khi đóng chung phim với nhau, cả hai càng vô cùng thân thiết, thường xuyên rủ rê nhau hẹn hò.

Thư Kỳ đẹp diễm lệ, khí chất ngút ngàn trong chiến dịch quảng cáo mới nhất

Thư Kỳ đẹp diễm lệ, khí chất ngút ngàn trong chiến dịch quảng cáo mới nhất

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho Thư Kỳ vì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của cô khi xuất hiện trong video quảng cáo mới nhất của một thương hiệu trang sức.

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