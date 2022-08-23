Thư Kỳ đẹp diễm lệ, khí chất ngút ngàn trong chiến dịch quảng cáo mới nhất

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho Thư Kỳ vì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của cô khi xuất hiện trong video quảng cáo mới nhất của một thương hiệu trang sức.
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Trang Sohu đưa tin, Thư Kỳ vừa qua đã chính thức trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu trang sức cao cấp quốc tế BVLGARI. Trong video của chiến dịch quảng cáo mới nhất, người đẹp tươi tắn, khí chất và đẹp rạng ngời bất chấp việc năm nay đã 46 tuổi.
Nhiều khán giả cho biết, họ đã vô cùng choáng ngợp trước nhan sắc của Thư Kỳ, nhất là ở làn da căng bóng, đôi mắt sáng và nụ cười không đổi sau hàng chục năm hoạt động trong làng giải trí. Trên mạng xã hội Weibo, netizen đã để lại các bình luận như "Thư Kỳ trẻ mãi không già", "Cô ấy ngày càng đẹp mặn mà", "Thư Kỳ không già đi thì phải",...
Trong các bình luận của cư dân mạng, có một comment nổi bật, thu hút được rất nhiều lượt like có nội dung khen ngợi BVLGARI khi chọn Thư Kỳ vì đây là "quyết định khôn ngoan nhất của thương hiệu". Nữ diễn viên được nhận xét là có khí chất và nét đẹp pha trộn giữa Á Đông lẫn phương Tây.
Thư Kỳ hiện là khuôn mặt được nhiều thương hiệu "chọn mặt gửi vàng" và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Nhiều năm qua, cô có sự nghiệp vững vàng và lối sống nói không với scandal nên được lòng người hâm mộ, tài khoản Weibo của nữ diễn viên đã có tới hơn 40 triệu lượt theo dõi.