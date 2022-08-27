Thư Kỳ gợi cảm, thần thái tựa nữ hoàng ở tuổi 46

Sao quốc tế 27/08/2022 20:15

Nữ diễn viên Thư Kỳ vừa qua đã trở thành tâm điểm của truyền thông khi cô xuất hiện trong bộ đầm ôm sát tại một sự kiện thời trang.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, diễn viên Thư Kỳ vừa qua đã tham dự một sự kiện thời trang tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tại đây, nữ minh tinh đã trở thành tâm điểm của truyền thông nhờ trang phục gợi cảm và thần thái sang chảnh, quyến rũ của mình.

Thư Kỳ gợi cảm, thần thái tựa nữ hoàng ở tuổi 46 - Ảnh 1
Thư Kỳ trở thành tâm điểm của truyền thông tại một sự kiện thời trang gần đây - Ảnh: Internet

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Những hình ảnh trong sự kiện này của Thư Kỳ sau khi được tung ra đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao, nhiều người cho rằng cô thậm chí còn nóng bỏng và xinh đẹp hơn thuở mới vào nghề. Bên cạnh đó có không ít bình luận cho rằng nữ diễn viên đã bị thời gian bỏ quên.

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Ngay sau đó, từ khóa “Thư Kỳ xinh đẹp” đã xuất hiện trên bảng Hot Search Weibo với hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi hết lời từ các cư dân mạng như: “Thư Kỳ đẹp bất chấp thời gian....sexy quyến rũ số 1”, “Cô ấy mặc đồ đen là hợp nhất, quá sang”, “Không thể tin được là cô ấy 46 tuổi”,…

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Thư Kỳ và Trần Khôn - Ảnh: Internet

Theo Sohu, Thư Kỳ vừa qua đã chính thức trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu trang sức cao cấp quốc tế BVLGARI. Trong video của chiến dịch quảng cáo mới nhất, người đẹp tươi tắn, khí chất và đẹp rạng ngời.

Nhiều khán giả cho biết, họ đã vô cùng choáng ngợp trước nhan sắc của Thư Kỳ, nhất là ở làn da căng bóng, đôi mắt sáng và nụ cười không đổi sau hàng chục năm hoạt động trong làng giải trí. Trong các bình luận của cư dân mạng, có một comment nổi bật, thu hút được rất nhiều lượt like có nội dung khen ngợi BVLGARI khi chọn Thư Kỳ vì đây là "quyết định khôn ngoan nhất của thương hiệu".

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Thư Kỳ và Trần Khôn cùng tham gia sự kiện. Tại đây, hai ngôi sao đã xuất hiện với thần thái cuốn hút, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và truyền thông.

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Từ khóa:   Thư Kỳ diễn viên Thư Kỳ nhan sắc Thư Kỳ

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