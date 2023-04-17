Trân Đô Linh nổi tiếng xinh đẹp nhưng vẫn không thể đọ lại mỹ nhân này trong cùng tạo hình Đôn Hoàng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là dự án cổ trang tiên hiệp nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong phim, dù đảm nhận vai nữ chính thế nhưng Bạch Lộc lại nhiều lần bị nhận xét là thua xa nữ phụ Trần Đô Linh. Vốn nổi tiếng với nhan sắc trời ban xinh đẹp tuyệt trần nên dù ở trong bất kỳ tạo hình nào, mỹ họ Trần cũng đều trưng diện nó một cách hoàn hảo. Trần Đô Linh - Ảnh: Internet Một trong những tạo hình ấn tượng nhất của Trần Đô Linh ở Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là khi vào vai ác nữ Thiên Hoan. Mang gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của thánh nữ, Thiên Hoan có tạo hình Đôn Hoàng trắng cực tao nhã. Thậm chí nhiều người sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của cô nàng trong tạo hình này đã phải thán phục trước vẻ đẹp xuất sắc của Trần Đô Linh.

Thế nhưng, dù xinh đẹp mỹ miều vượt mặt Bạch Lộc, Trần Đô Linh vẫn phải chịu lép vế khi Cổ Lực Na Trát diện trang phục Đôn Hoàng. Mới đây, khi tham gia chương trình Manh Thám Tra Án, nàng hoa tuyết Tân Cương đã lộ diện với một tạo hình cực xinh đẹp. Dù không được đầu tư kỹ lưỡng như của Trần Đô Linh nhưng có thể nói khi được Cổ Lực Na Trát diện lên đã biến bộ trang phục này lên một tầm cao mới.

Vốn sở hữu vẻ đẹp lai tây ấn tượng chẳng kém Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát còn được phú cho đường nét hài hòa. Chính vì vậy dù cùng diện đồ cổ trang, nhưng cô nàng lại được đánh giá cao hơn hẳn nữ chính Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet Dù cho diễn xuất từ xưa nay không bao giờ được giá quá cao nhưng nhắc về nhan sắc sẽ có mỹ nhân nào trong Cbiz có thể đứng ra đối chọi với Cổ Lực Na Trát. Cổ Lực Na Trát là một trong những “mỹ nhân Tân Cương” nổi tiếng với vẻ đẹp rạng rỡ và tươi sáng. Cô được biết đến qua loạt phim Võ thần Triệu Tử Long, Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ, Tiên kiếm kỳ hiệp 5, Trạch thiên ký, Black & White: The Dawn of Justice: Anh hùng du côn, Phong khởi nghê thường, Thập nhị đàm…

'Thánh nữ Thiên Hoan' Trần Đô Linh phải xem chương trình phổ cập pháp luật để vào vai phản diện của Trường Nguyệt Tẫn Minh Những ngày qua, mạng xã hội ấn tượng trước phân cảnh tàn ác của nhân vật Thánh nữ Thiên Hoan (Trần Đô Linh) trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, trong một video phỏng vấn mới đây, Trần Đô Linh tiết lộ bản thân đã phải xem rất nhiều chương trình phổ cập pháp luật để có thể vào vai diễn này.

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