Nổi tiếng nhan sắc đẹp nhất nhì Cbiz nhưng Cổ Lực Na Trát mãi chẳng nổi: Tất cả chỉ vì cái bóng quá lớn của sao nữ này?

Dù có nhan sắc vượt trội nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn thường xuyên bị Địch Lệ Nhiệt Ba làm lu mờ tại các sự kiện nổi tiếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz hiện nay. Tuy chưa có phim bạo thế nhưng những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của cô nàng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Thậm chí, cô nàng còn được netizen công nhận là nữ hoàng thảm đỏ của Cbiz thời điểm hiện tại.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Tạo hình thảm đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn khiến công chúng phải ngỡ ngàng. Lúc thì là nàng công chúa hoa lộng lẫy, khi lại là nữ hoàng cao quý,...Dẫu vậy điểm chung là những tạo hình trên đều khiến cho netizen phải phát sốt trước nhan sắc lai Tây quá đỗi hoàn hảo của cô nàng.

Tuy là mỹ nhân nổi tiếng Tân Cương, song Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần bị nhận xét là nhan sắc kém xa so với Cổ Lực Na Trát. Thật vậy, bởi lẽ theo một số bộ phận netizen Cbiz họ cho rằng mỹ nhân họ Cổ sở hữu đường nét mềm mại và đẹp hơn hẳn so với Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, dân tình thắc mắc rằng dù xinh đẹp hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba thế nhưng Cổ Lực Na Trát lại chẳng có tạo hình thảm đỏ thoát vòng. Điều này cũng dễ hiểu bởi xét về sự nghiệp lẫn sự nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba hơn hẳn so với mỹ nhân họ Cổ.

Hiện chủ đề Cổ Lực Na Trát không có tạo hình thảm đỏ thoát vòng đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm.

Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội? Những chia sẻ mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen xứ Trung.

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