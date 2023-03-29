Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ

Giảm cân 29/03/2023 11:02

Dù đã cận kề tuổi 50 nhưng vẻ bề ngoài của nữ diễn viên Thư Kỳ vẫn luôn được nhận xét là ngày càng nhuận sắc. Thậm chí, cô còn giữ được phong độ đỉnh cao, không có nhiều khác biệt so với thuở mới vào nghề.

 

Thư Kỳ cao 1m68, sở hữu gương mặt cuốn hút và thần thái. Người đẹp chinh phục gần như mọi phong cách khiến các hãng thời trang rất tin tưởng. Cô còn là đại diện toàn cầu cho nhãn hàng Michael Kors và nhiều hãng thời trang lớn khác.

Thư Kỳ cũng thường xuyên trở thành gương mặt trang bìa cho các tạp chí uy tín tại Trung Quốc.

Tham gia sự kiện thời trang tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) ngày 21/3, Thư Kỳ gây chú ý với nét đẹp gợi cảm, sang trọng. Nhiều khán giả dành lời khen khi thấy nữ diễn viên có vóc dáng cân đối, vẻ trẻ trung, mặc được nhiều kiểu đồ ở tuổi 47. Trước việc ngoại hình nhận được sự quan tâm, Thư Kỳ đã chia sẻ bí quyết giữ gìn sắc vóc của mình trên trang cá nhân vào ngày 23/3.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 1
Bao lâu nay, Thư Kỳ luôn được coi là biểu tượng sexy của làng giải trí. Cô từng gây xôn xao khi phát biểu rằng, một nghệ sĩ để bị béo là phạm tội. Chính vì thế, Thư Kỳ rất nghiêm túc trong việc giữ gìn dáng vóc. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Thư Kỳ đã chia sẻ bí quyết để giữ gìn sắc vóc cũng như có một cuộc sống tràn đầy năng lượng của mình.

Nữ diễn viên cho biết: "Việc giữ dáng thực ra rất đơn giản. Bạn không thể ngồi khi bạn có thể đứng. Không nằm khi có thể ngồi. Để duy trì tâm trạng vui vẻ và sảng khoái, tôi ăn tất cả mọi thứ, kể cả món tráng miệng. Tuy nhiên, tất cả chỉ ở mức độ vừa phải, đến bữa tối đơn giản chỉ cần một bát cháo ngũ cốc nguyên hạt là đủ. Nếu cần phải thức khuya, chỉ ăn 70% mức no bình thường của bạn".

Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 2
Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 3
Trong bữa sáng, Thư Kỳ chỉ dùng ngũ cốc, thực phẩm giàu chất xơ và sữa ít chất béo để tốt cho tiêu hóa và duy trì sức khỏe. 

Ngoài ra, người đẹp cũng tiết lộ thêm rằng bản thân không uống nước có ga, sữa có đường mà thường dùng nước lọc đồng thời hạn chế ăn đồ dầu mỡ, thay vào đó là dùng nhiều thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây và cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Tuy nhiên Thư Kỳ cũng chia sẻ cô không khắt khe trong việc ăn kiêng. Để có tâm trạng vui vẻ, sảng khoái, nữ diễn viên cho biết ăn tất cả thực phẩm nhưng chỉ với mức độ vừa phải. Vì vậy, cô lên thực đơn kỹ lưỡng cho bản thân mỗi ngày để đảm bảo nạp đủ dinh dưỡng, không thừa calo, hạn chế cảm giác thèm ăn và đói bụng.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 4
Bữa tối của Thư Kỳ thường cách thời gian đi ngủ khoảng 5 tiếng đồng hồ
Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 5
Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 6
Đồng thời để giữ cho vòng eo phẳng, Thư Kỳ luôn đứng sau khi ăn

Theo người đẹp Nhiếp Ẩn Nương, cô thường ăn thịt, hải sản vào bữa trưa. Buổi tối, nữ diễn viên chỉ ăn cháo ngũ cốc nguyên hạt. Nếu phải thức khuya, cô chỉ ăn no khoảng 70% so với nhu cầu bình thường.

Thư Kỳ cho biết cách giảm cân của mình là: "Bản thân tôi phải từ chối tinh bột hoàn toàn, chỉ ăn rau và trái cây mỗi ngày, không ăn sau 6 giờ tối." Trong bữa sáng, Thư Kỳ chỉ dùng ngũ cốc, thực phẩm giàu chất xơ và sữa ít chất béo để tốt cho tiêu hóa và duy trì sức khỏe.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 7
Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 8
Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 9
Cô đặt tiêu chí ăn đủ chất, không ép cân, không nhịn đói lên hàng đầu, vì như vậy có hại cho sức khỏe

Đồng thời để giữ cho vòng eo phẳng, Thư Kỳ luôn đứng sau khi ăn. Cụ thể, cô cho hay: "Tôi đứng nửa giờ sau bữa ăn. Tôi tận dụng thời gian này để xem video, giúp tạo cảm giác thời gian nhanh trôi qua. Việc đứng sau khi ăn có thể giúp chân săn chắc, cũng có thể ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo vùng bụng."

Cộng thêm vào đó, mỗi ngày, Thư Kỳ uống ít ít nhất 8 cốc nước lớn, tương đương khoảng 2,5 lít nước. Dù sớm hay muộn, cô sẽ uống thêm 1 cốc nước ép cỏ lúa mì hoặc cách 3 tiếng lại ăn 1 quả táo, dưa đỏ để tăng cảm giác no.

Ở tuổi 47, Thư Kỳ chia sẻ không sợ già, không sợ lão hóa bởi cô đang trải qua cuộc đời theo đúng quy luật tự nhiên. Dù vậy, người đẹp vẫn giữ thói quen sống lành mạnh để bản thân trẻ lâu, khỏe đẹp bên trong lẫn bên ngoài. Cô cho rằng việc sống xanh, sống sạch chính là cách thể hiện tình yêu với bản thân, bày tỏ sự tôn trọng với người xung quanh.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ - Ảnh 10
Thư Kỳ gây ấn tượng với phong thái tự tin, quyến rũ.

 

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