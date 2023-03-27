4 bài tập giúp giảm mỡ bắp tay

Giảm cân 27/03/2023 13:32

Việc tích tụ mỡ vùng dưới cánh tay là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều phương pháp tập luyện để giảm mỡ bắp tay. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, chị em phụ nữ có thể tìm hiểu bài tập sau để có cánh tay săn chắc, thon gọn, giảm mỡ cánh tay hiệu quả.

 

1. Động tác chống đẩy với ghế

Bước 1: Đặt cánh tay của bạn sau lưng, nắm chặt một băng ghế hoặc giá đỡ.

Bước 2: Từ vị trí bắt đầu, từ từ hạ người xuống. Giữ cơ thể của bạn thẳng đứng và khuỷu tay đặt sát vào hông.

Bước 3: Tập trung hạ cơ thể thấp dần và giữ trong 5-10 giây. Đồng thời, phải đảm bảo giữ cho khuỷu tay luôn ở góc 90 độ.

Bước 4: Sau đó, đẩy cơ thể về lại vị trí ban đầu.

4 bài tập giúp giảm mỡ bắp tay - Ảnh 1
Động tác chống đẩy với ghế - Ảnh minh họa: Internet

2. Tư thế plank nghiêng

‏Tập plank đúng cách và thường xuyên có thể giúp thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa toàn thân. Để tăng cường hiệu quả giảm mỡ bắp tay, bạn nên ưu tiên tư thế plank nghiêng. Các bước thực hiện như sau:‏

‏Vào tư thế nằm nghiêng bên phải, duỗi thẳng hai chân và đặt chồng lên nhau. Đặt khuỷu tay phải của bạn dưới vai phải với cẳng tay hướng ra xa, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Ngón út của bàn tay phải tiếp xúc với mặt đất.‏

‏Giữ cổ thẳng, nâng hông lên khỏi thảm. Lúc này trọng lượng cơ thể dồn lên khuỷu tay và mặt bên bàn chân phải. Giữ cho cơ thể tạo thành một đường thẳng từ đầu tới mắt cá chân.‏

‏Giữ tư thế trong 15 đến 60 giây để tăng cường đốt cháy mỡ bắp tay.‏

‏Quay trở về tư thế ban đầu và lặp lại động tác với tay bên trái.

4 bài tập giúp giảm mỡ bắp tay - Ảnh 2
‏Tập plank đúng cách và thường xuyên có thể giúp thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa toàn thân - Ảnh minh họa: Internet

3. Bài tập Triceps pressdown

Đây là một bài tập được thực hiện với máy kéo cáp, có tác dụng làm săn chắc cơ cánh tay, giảm mỡ bắp tay rất tốt. Bài tập được thực hiện như sau:

Bạn đứng thẳng, chân mở rộng bằng vai, đứng gần sát với tay cầm dây cáp, cánh tay song song với sàng.

Sử dụng cơ tam đầu kéo dây cáp tới trước hai đùi. Lưu ý khi tập, bạn chỉ di chuyển phần cẳng tay, cánh tay vẫn giữ sát thân người.

Hít vào đồng thời từ từ đưa tay về vị trí ban đầu.

4 bài tập giúp giảm mỡ bắp tay - Ảnh 3
Đây là một bài tập được thực hiện với máy kéo cáp, có tác dụng làm săn chắc cơ cánh tay, giảm mỡ bắp tay rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

4. Bài tập xoay tay

Bài tập xoay tay cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện, bạn có thể tập luyện bài tập này ngay tại nhà mà không cần bất kỳ dụng cụ nào.

Bạn thực hiện những động tác đơn giản sau:

Bước 1: Đứng thẳng người, dang 2 tay sang 2 bên, ngang bằng vai

Bước 2: Thực hiện động tác xoay 2 cánh tay theo chiều kim đồng hồ khoảng 15-20 vòng, sau đó xoay ngược lại

Bước 3: Giữ bắp tay cố định, chỉ xoay phần cẳng tay

Thực hiện 15-20 lần sau đó xoay ngược lại. Luyện tập mỗi ngày 2 lần, sau 1 tuần bạn sẽ thấy bắp tay săn chắc và nhỏ đi trông thấy.

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