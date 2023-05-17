Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông'

Sao quốc tế 17/05/2023 10:39

"Nữ hoàng thảm đỏ" đã thực sự trở lại.

Xuất hiện tại Lễ khai mạc Cannes 76 hôm 16/5 (giờ địa phương), Phạm Băng Băng gây chú ý với bộ trang phục đặc biệt cùng phong cách trang điểm đậm nét Trung Hoa. Cô đã thực sự trở lại sau 5 năm vắng bóng vì scandal trốn thuế ảnh hưởng nghiêm trong đến hình ảnh và tên tuổi.

Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 1
Phạm Băng Băng thu hút truyền thông khi tham dự lễ khai mạc LHP Cannes 2023, ngày 17/5
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 2
Diễn viên Phạm Băng Băng, 42 tuổi, đến LHP Cannes 76 với phục trang mang đậm phong cách Á Đông.
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 3
Mọi ống kính đều tập trung vào Phạm Băng Băng trên thảm đỏ
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 4
Phong thái của Phạm Băng Băng vẫn đậm chất nữ hoàng thảm đỏ 
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 5
Bộ đầm được thêu thủ công bằng chỉ vàng, thể hiện sức sống mãnh liệt.

 Hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện tại LHP Cannes 2023 được nhiều hãng tin, trang báo lớn trên thế giới đăng tải. Ngôi sao 42 tuổi được tờ New York Times (Mỹ), Vogue (Ba Lan), Harper's Bazaar (Anh và Mỹ) xếp vào danh sách những sao mặc đẹp trong lễ khai mạc.

Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 6
Trên Weibo, khán giả dành nhiều lời khen cho Băng Băng. Nhiều fan bình luận, nữ diễn viên Trung Quốc là ngôi sao quốc tế tỏa sáng nhất với phong cách dân tộc.
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 7
Ngôi sao Trung Quốc được nhiều tờ báo nhận xét là mỹ nhân mặc đẹp trong lễ khai mạc LHP Cannes 2023
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 8
Nữ hoàng đã thực sự trở lại. 
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 9
Theo Sinchew, ngoài việc có xe riêng BWV đưa đón, cô còn xuất hiện khoảng một phút trong phần phát sóng trực tiếp của chương trình, đề cập các lần xuất hiện và đóng góp của cô với Cannes những năm qua.
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 10
Phạm Băng Băng được ông Thierry Fumao, Giám đốc nghệ thuật của Cannes đón tiếp đặc biệt. 
Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 11

Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông' - Ảnh 12

Bộ đồ mới của cô được nhiều khán giả nhận xét đậm hơi thở phương Đông, như một bức tranh cổ. Nhiều người gọi thiết kế là "mãnh hổ xuất sơn", đánh dấu sự tái xuất của người đẹp ở các sự kiện thời trang, điện ảnh quốc tế. Đường nét thêu tay trên thân váy. Băng Băng từng chín lần dự LHP Cannes, gây tiếng vang trong làng mốt quốc tế với các thiết kế Bốc Kha Văn thực hiện như "Váy chim hạc", "Váy tứ đại mỹ nhân".

 

Từ khóa:   Hoa Ngữ sao cbiz phạm băng băng LHP Cannes váy mãnh hổ

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng đã có mặt tại LHP Canness: Cư dân mạng chuẩn bị chiêm ngưỡng 'bữa tiệc thời trang' của ngôi sao phương Đông

Phạm Băng Băng đã có mặt tại LHP Canness: Cư dân mạng chuẩn bị chiêm ngưỡng 'bữa tiệc thời trang' của ngôi sao phương Đông

Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây

Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn

Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'?

Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'?

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 41 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu