Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông'

Xuất hiện tại Lễ khai mạc Cannes 76 hôm 16/5 (giờ địa phương), Phạm Băng Băng gây chú ý với bộ trang phục đặc biệt cùng phong cách trang điểm đậm nét Trung Hoa. Cô đã thực sự trở lại sau 5 năm vắng bóng vì scandal trốn thuế ảnh hưởng nghiêm trong đến hình ảnh và tên tuổi.

Phạm Băng Băng thu hút truyền thông khi tham dự lễ khai mạc LHP Cannes 2023, ngày 17/5

Diễn viên Phạm Băng Băng, 42 tuổi, đến LHP Cannes 76 với phục trang mang đậm phong cách Á Đông.

Mọi ống kính đều tập trung vào Phạm Băng Băng trên thảm đỏ

Phong thái của Phạm Băng Băng vẫn đậm chất nữ hoàng thảm đỏ

Bộ đầm được thêu thủ công bằng chỉ vàng, thể hiện sức sống mãnh liệt.

Hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện tại LHP Cannes 2023 được nhiều hãng tin, trang báo lớn trên thế giới đăng tải. Ngôi sao 42 tuổi được tờ New York Times (Mỹ), Vogue (Ba Lan), Harper's Bazaar (Anh và Mỹ) xếp vào danh sách những sao mặc đẹp trong lễ khai mạc.