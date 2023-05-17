Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông'

"Nữ hoàng thảm đỏ" đã thực sự trở lại.
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Xuất hiện tại Lễ khai mạc Cannes 76 hôm 16/5 (giờ địa phương), Phạm Băng Băng gây chú ý với bộ trang phục đặc biệt cùng phong cách trang điểm đậm nét Trung Hoa. Cô đã thực sự trở lại sau 5 năm vắng bóng vì scandal trốn thuế ảnh hưởng nghiêm trong đến hình ảnh và tên tuổi.
Hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện tại LHP Cannes 2023 được nhiều hãng tin, trang báo lớn trên thế giới đăng tải. Ngôi sao 42 tuổi được tờ New York Times (Mỹ), Vogue (Ba Lan), Harper's Bazaar (Anh và Mỹ) xếp vào danh sách những sao mặc đẹp trong lễ khai mạc.